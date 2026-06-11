Unidad para las Víctimas entrega indemnizaciones por más de $106 millones en municipios de Bolívar

La Unidad para las Víctimas, a través de la Dirección Territorial Bolívar y San Andrés, entregó 15 cartas de indemnización administrativa por un valor superior a $106 millones, como parte de las medidas de reparación individual dirigidas a víctimas del conflicto armado en el departamento.

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La jornada permitió beneficiar a víctimas en diferentes municipios como San Juan Nepomuceno, El Carmen de Bolívar, San Jacinto y Calamar, donde se entregó carta de indemnización correspondiente a un proceso de Justicia y Paz.

Además, las personas beneficiarias recibieron orientación sobre la adecuada inversión de estos recursos, promoviendo su uso en iniciativas que fortalezcan a sus familias y contribuyan a la educación, la vivienda yel desarrollo de proyectos productivos.

“Esto es muy importante para mí; es una ayuda para toda la familia, uno nunca recupera el tiempo perdido, pero con esto espero montar un negocio”, expresó una de las beneficiarias, durante la jornada.

Ratificamos nuestro compromiso de acompañar a las víctimas del conflicto armado en sus procesos de reparación y de aportar a la construcción de una sociedad más justa e incluyente.

“Cada entrega representa un paso importante en el reconocimiento de los derechos de las víctimas y en la construcción de nuevas oportunidades para ellas y sus familias. Seguimos trabajando por avanzar en la dignificación y reparación integral de nuestras víctimas en el territorio”, señaló María José Meza, Directora Territorial Bolívar y San Andrés.

La entidad continuará adelantando jornadas de entrega de indemnizaciones en los municipios del departamento, con el propósito de garantizar el acceso efectivo de las víctimas a las medidas de reparación.