Ministra TIC conoce avances tecnológicos que consolidan a Mompox como ciudad inteligente

La ministra TIC, Carina Murcia, visitó los principales avances del proyecto ‘Mompox Inteligente, Digital y Conectado’, desarrollado en conjunto con la gobernación de Bolívar, que consolida a este emblemático municipio como la primera ciudad inteligente del país, integrando tecnología, cultura, sostenibilidad y desarrollo económico.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Mompox Inteligente nació como una visión de desarrollo donde la conectividad, los datos y la innovación se convierten en herramientas para generar bienestar, fortalecer la economía local, proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las personas. Hoy vemos cómo en este territorio, que conserva la memoria de nuestro país y una riqueza cultural invaluable, la tradición y la innovación pueden caminar de la mano hacia el futuro, siendo un ejemplo para el resto del país”, afirmó la ministra TIC, Carina Murcia.

Durante el recorrido, la ministra verificó en terreno los resultados de esta apuesta, que cuenta con una inversión superior a los $27.325 millones —de los cuales el 91 % ha sido aportado por el Ministerio TIC— y que hoy alcanza un avance superior al 83%, con impactos visibles tanto para la comunidad como para los visitantes. Uno de los puntos clave de la visita fue el Centro Histórico, donde se evidenció la transformación de espacios antes subutilizados en nodos de innovación.

Allí, seis puntos Smart, equipados con conectividad, pantallas interactivas y servicios digitales están dinamizando el turismo, fortaleciendo la cultura y generando nuevas oportunidades para la economía local. A esto se suman 14 zonas wi-fi gratuitas que facilitan el acceso a internet en espacios públicos estratégicos.

La ministra también conoció el Centro de Monitoreo Inteligente, desde donde se articulan 20 cámaras de vigilancia, dos sistemas de control vial y cuatro sensores medioambientales que permiten hacer seguimiento en tiempo real a la calidad del aire, del agua y al nivel del río Magdalena. Este ecosistema tecnológico, complementado con un dron autónomo, fortalece la sostenibilidad, la seguridad y la gestión del riesgo en la ciudad.

En materia de conectividad, este proyecto ya está entregando internet a 3.021 hogares, de una meta de 4.356 en 12 corregimientos. Además, se han desplegado 14 estaciones base 4G, alcanzando una cobertura poblacional del 92,51 %.

El recorrido de la Ministra la llevó a conocer instituciones educativas rurales beneficiadas con conectividad. Actualmente, 23 escuelas cuentan con Centros Digitales en operación, impactando a 3.943 estudiantes, quienes hoy acceden a herramientas tecnológicas que fortalecen sus procesos de aprendizaje. A esto se suma la formación de más de 2.000 personas en habilidades digitales, impulsando la apropiación tecnológica y nuevas oportunidades para la comunidad.

En el componente cultural y turístico, la ministra evidenció cómo la tecnología se integra al patrimonio sin quitarle protagonismo. Los diez murales inteligentes con realidad aumentada permiten a visitantes y habitantes vivir experiencias inmersivas que resaltan la historia de Mompox, mientras que una aplicación móvil conecta a turistas con comerciantes, artesanos y prestadores de servicios, promoviendo un turismo más sostenible y fortaleciendo la economía local.

Gracias a estos avances, Mompox ha sido reconocido como un referente en innovación pública, siendo galardonado en 2025 como la Mejor Iniciativa de Smart City del Sector Público y reconocido como Ciudad Emergente en los Smart City Innovator Awards durante Andicom.

Con esta visita, el Ministerio TIC continúa llevando la transformación digital a los territorios del país, con resultados concretos en conectividad, educación, turismo y desarrollo local. Mompox hoy es ejemplo de cómo la tecnología se traduce en oportunidades reales para la gente.