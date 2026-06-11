ONU Derechos Humanos exige protección inmediata para lideresa social atacada en Bolívar

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia emitió un enérgico pronunciamiento tras el grave ataque del que fue víctima la defensora y mujer buscadora Cleiner Almanza Blanco, ocurrido el pasado 8 de junio en el departamento de Bolívar.

El organismo internacional calificó el hecho como una grave vulneración a los derechos humanos e instó a la Fiscalía General de la Nación a adelantar una investigación pronta, efectiva y con la debida diligencia para esclarecer la agresión cometida presuntamente por integrantes de un grupo armado ilegal.

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La delegación internacional exigió un cese inmediato a las agresiones contra la población civil por parte de los actores armados no estatales, recordándoles su obligación de respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario, la integridad personal y la labor que lideran las lideresas en las regiones. De igual forma, el organismo expresó su solidaridad con la Red de Mujeres Buscadoras y la Fundación Nydia Erika Bautista, enfatizando el derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencias basadas en género.

Frente a la vulnerabilidad de la víctima, la organización internacional hizo un llamado urgente a las instituciones del Estado, de manera especial a la Unidad Nacional de Protección y al Ministerio del Interior, para implementar las rutas de seguridad vigentes bajo los enfoques de prevención y protección a defensoras de derechos humanos. Se recordó que el artículo doce de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones obliga al Estado colombiano a tomar medidas efectivas que aseguren el amparo de los denunciantes, allegados y testigos de este tipo de crímenes ante cualquier acto de intimidación o maltrato.