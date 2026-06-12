SuperGiros y BetPlay invitan a vivir la fiebre mundialista

La emoción del fútbol se toma a Cartagena y al departamento de Bolívar con la campaña “Vive la Fiebre Mundialista con SuperGiros”, una iniciativa que reunirá a miles de aficionados para disfrutar de los partidos de la Selección Colombia en espacios especialmente acondicionados con pantallas gigantes, activaciones, sorteos y premios para los asistentes.

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La actividad se desarrollará en alianza con BetPlay y contará con puntos de encuentro en los principales centros comerciales de la ciudad: La Plazuela, Los Ejecutivos, Plaza 90 y La Serrezuela, donde los asistentes podrán vivir cada encuentro de la Selección Colombia en un ambiente cargado de emoción, entretenimiento y experiencias diseñadas para toda la familia.

La programación contempla la transmisión de los partidos de la fase de grupos de Colombia:

Colombia vs. Uzbekistán – Miércoles 17 de junio | 9:00 p.m.

Colombia vs. Congo – Martes 23 de junio | 9:00 p.m.

Colombia vs. Portugal – Sábado 27 de junio | 6:30 p.m.

Asimismo, la campaña continuará con la transmisión de las fases definitivas del torneo, incluyendo una fecha de la semifinal y la gran final.

Una experiencia para acercar a los bolivarenses

José Vergara Saltarín, jefe de Mercadeo y Comunicaciones de SuperGiros Bolívar, destacó que esta iniciativa busca convertir el fútbol en un espacio de encuentro para los bolivarenses. “Queremos que nuestros clientes y usuarios vivan la pasión del fútbol acompañados de la marca que ha estado presente en cada rincón del departamento durante estos años. Esta campaña nos permite acercarnos aún más a la comunidad a través de experiencias memorables, donde la emoción, la integración y el entretenimiento serán protagonistas”, expresó Vergara.

El directivo agregó que la campaña también busca fortalecer la interacción de los usuarios con los diferentes servicios de la compañía y promover el uso de la App SuperGiros mediante actividades especiales durante cada jornada.

Activaciones y premios para los asistentes

Por su parte, Carlos Gómez, jefe de Juegos de Suerte y Azar de SuperGiros Bolívar, resaltó que los espacios contarán con dinámicas orientadas a premiar la fidelidad de los clientes. “Hemos preparado una agenda llena de sorpresas, activaciones y sorteos para que los asistentes no solo disfruten del fútbol, sino que también tengan la oportunidad de participar por premios y vivir una experiencia diferente junto a SuperGiros y BetPlay. Queremos que cada partido se convierta en una verdadera fiesta para nuestros usuarios”, manifestó Gómez.

Durante las jornadas se desarrollarán actividades promocionales, concursos y experiencias interactivas que permitirán a los asistentes compartir la pasión por la Selección Colombia mientras disfrutan de los encuentros en pantalla gigante.

Invitación abierta a toda la comunidad

SuperGiros y BetPlay extienden la invitación a todos los bolivarenses para que se sumen a esta celebración deportiva y acompañen a la Selección Colombia en su camino por el torneo.

Con esta iniciativa, la compañía reafirma su compromiso de seguir generando espacios de cercanía con sus clientes, fortaleciendo la conexión con las comunidades y llevando experiencias que unen a las familias alrededor del deporte más apasionante del mundo.