Kathy Estrada, creadora de contenido y modelo
Habla de criterio, reinvención y de lo que se construye más allá de las redes
Kathy Estrada es una creadora de contenido y modelo colombiana que ha construido su camino entre diferentes países, proyectos e industrias. Hoy habla de las decisiones que la han transformado y de por qué siente que aún tiene mucho por descubrir.
“Todavía siento que estoy al inicio de algo mucho más grande.”
Kathy Estrada lo dice sin dramatismo, como quien describe algo que lleva tiempo procesando y que ya tiene bastante claro. No empieza por los logros ni por los proyectos que vienen. Empieza por ahí.
Detrás de esa frase hay Colombia, México, China y Estados Unidos. Modelaje comercial en agencia, producciones en tres países, contenido digital, fitness, estrategia de marca, debut en pasarela. Cada etapa con sus propias reglas y sus propios costos. Kathy no habla de ese recorrido como algo terminado ni como una colección de logros que mostrar. Lo habla como material que todavía está usando para construir algo que ninguna de esas etapas por separado hubiera podido producir.
Lo que cada etapa dejó cuando terminó
Hay algo que Kathy repite cuando habla de su trayectoria y que no tiene que ver con resultados ni con números. Tiene que ver con lo que cada etapa le dejó cuando terminó. México le dio industria y oficio. China le dio independencia y una tolerancia a la incertidumbre que es difícil de construir de otra manera. El contenido digital le dio audiencia propia. La parte estratégica de los proyectos le dio criterio para entender qué funciona y por qué. Ninguna de esas etapas fue un desvío. Cada una fue información que la siguiente no hubiera podido darle de otra manera.
“He tenido la oportunidad de vivir experiencias en distintos países, trabajar en diferentes industrias y reinventarme varias veces”, dice Kathy Estrada. “Hoy estoy uniendo todas esas experiencias para construir una plataforma con impacto, autenticidad y propósito.”
Kathy no es modelo que hace contenido ni creadora que desfila. Es las dos cosas construidas en paralelo, desde países distintos y con reglas distintas. Y todo ese recorrido, Colombia, México, China, Estados Unidos, es exactamente lo que está detrás de lo que está armando ahora. No como antecedente. Como base. Hoy eso incluye participar en el desarrollo de proyectos de contenido y estrategia digital, no solo como imagen sino desde la parte donde se toman las decisiones.
“No se trata de hacer más proyectos”
Lo que más cambió en los últimos años no es lo que hace. Es cómo decide qué hacer.
Hoy busca proyectos alineados con sus valores. Marcas que promuevan bienestar, crecimiento personal y hábitos saludables. Relaciones de trabajo donde haya profesionalismo y transparencia desde el inicio. Ese filtro no estaba tan claro antes. Se fue construyendo de haber dicho que sí a cosas que no encajaban y de haber visto qué pasaba. De haber aprendido, en mercados distintos y con reglas distintas, que la consistencia vale más que el volumen y que una relación bien elegida pesa más que tres que no terminan de cuadrar.
“Con el tiempo entendí que no se trata de hacer más proyectos, sino de elegir los correctos y construir relaciones que tengan sentido a largo plazo”, dice Kathy Estrada. Ese criterio no llegó solo. El Global Entrepreneurship Monitor de 2025 documentó algo que ella ya conocía de cerca: en América Latina nunca fue tan fácil iniciar algo, pero lo que sigue siendo difícil es sostenerlo con criterio cuando las opciones se multiplican. Esa es la diferencia entre acumular proyectos y construir algo.
“Lo que no se ve todavía”
“Mi objetivo es seguir creciendo como creadora de contenido, continuar expandiendo mi presencia internacional y seguir utilizando mi plataforma para inspirar a personas a acercarse cada día más a la mejor versión de sí mismas”, dice Kathy.
Lo dice sin lista de metas ni fechas. Lo dice como alguien que describe una dirección, no un destino.
Y cuando termina de hablar de lo que viene, uno entiende que la frase con la que empezó no era modestia. Era la forma en que alguien describe con precisión lo que todavía está por venir.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...