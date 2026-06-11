Gobernador Yamil Arana entrega pavimentación de vía que une a tres barrios de Cartagena

Mientras millones de aficionados seguían la emoción de la Copa Mundial de la FIFA, en el corazón de tres tradicionales sectores de Cartagena también se vivía una verdadera fiesta. Habitantes de El Líbano, Foco Rojo y Boston salieron a las calles para celebrar la entrega oficial de la pavimentación de la calle Primero de Mayo, una obra que durante cerca de 50 años fue una promesa pendiente para estas comunidades.

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Niños, jóvenes, adultos mayores y líderes comunitarios se congregaron bajo el intenso sol para recibir al gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, quien llegó hasta el sector para inaugurar una vía que hoy representa progreso, dignidad y nuevas oportunidades para cientos de familias.

La alegría fue evidente. Los aplausos, abrazos y expresiones de agradecimiento acompañaron la apertura de una calle que durante décadas estuvo marcada por el barro en temporadas de lluvia y por el polvo en los días secos, dificultando la movilidad y afectando la calidad de vida de los habitantes.

La intervención comprendió la construcción de 620 metros lineales de pavimento en concreto rígido, además de la adecuación de andenes y bordillos, permitiendo una conexión más segura y eficiente entre los sectores de El Líbano, Foco Rojo y Boston.

Durante el acto de entrega, el gobernador recordó el compromiso que había asumido con la comunidad y destacó el impacto social y económico de esta transformación urbana.

“La vez que me trajeron a una reunión por aquí les prometí que los iba a ayudar a transformar el sector, y hemos venido a transformar el sector. Hoy les estamos entregando un sector nuevo, con pavimento y unido; un sector que hoy vale más de lo que valía antes porque el pavimento llegó para dignificar sus vidas. Quedó bien hermosa, quedó mundial”, expresó Arana entre los aplausos de los asistentes.

La pavimentación hace parte del proyecto “Mejoramiento de la malla vial en el Distrito de Cartagena de Indias, departamento de Bolívar”, liderado por la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Bolívar, una estrategia que busca reducir las brechas históricas de infraestructura en distintos sectores de la ciudad.

Más allá de mejorar la movilidad y la conectividad, la obra también tuvo un impacto positivo en la economía local. Durante su ejecución se generaron oportunidades laborales para habitantes de la zona, con la vinculación de 15 personas de manera directa y 18 de forma indirecta, fortaleciendo así el tejido social y productivo de la comunidad.

La inversión destinada a esta intervención alcanzó los 3.900 millones de pesos, recursos que permitieron además la construcción de 1.310 metros cuadrados de andenes y 1.320 metros lineales de bordillos, garantizando espacios más seguros para peatones y una infraestructura moderna acorde con las necesidades del sector.

Para los habitantes, la nueva calle representa mucho más que concreto y pavimento. Significa acceso más fácil para vehículos de emergencia, mejores condiciones para el transporte público, mayor valorización de las viviendas y una transformación integral del entorno.

Con esta entrega, la Gobernación de Bolívar ratifica su apuesta por llevar obras de alto impacto social a los barrios populares de Cartagena, impulsando proyectos que mejoran la movilidad, fortalecen la integración comunitaria y dignifican la vida de miles de ciudadanos.

Lo que durante décadas fue una petición de la comunidad hoy es una realidad: una vía moderna que conecta territorios, acerca oportunidades y marca un antes y un después para los habitantes de El Líbano, Foco Rojo y Boston.