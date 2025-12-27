Caldas llega a 29 casos de personas lesionadas por uso de la pólvora

29 personas lesionadas por manipulación de pólvora con corte al 27 de diciembre de 2025

Manizales

Desde la Territorial de Salud de Caldas, destacan que con corte al 27 de diciembre, se han reportado 3 nuevos casos en el departamento, por lo que la cifra llega a 29 personas lesionadas por manipulación de pólvora

Esta cifra representa un aumento significativo en comparación con los 19 casos registrados para la misma fecha en 2024, superando el 52% de incremento.

Casos en Manizales

De los nuevos casos de personas lesionadas con pólvora se registraron en la ciudad de Manizales en las últimas horas, dos corresponden a mujeres de 26 y 27 años de edad, así lo destacó David Gómez, Secretario de Salud de Manizales.

“Ambas mujeres recibieron atención por parte de personal de la salud; una de ellas requiere remisión a cirugía por la gravedad de las quemaduras”, destacó el funcionario.

A la fecha se han registrado 9 personas quemadas con pólvora en Manizales, de ellos dos menores de edad, uno de 16 años y el otro de 5 años.

Comparendos de las autoridades

En los operativos de control, las autoridades reportan la imposición de 43 comparendos y 2261 unidades de pólvora incautadas.

En cuatro de los casos de adultos quemados se estableció que estaban bajo los efectos del alcohol.

“Desde la Administración Municipal se reitera el llamado a la ciudadanía a: no descuidar a los menores, a respetar la prohibición existente del uso, comercialización y fabricación de pólvora, así como a denunciar expendios clandestinos y personas que violen dicha norma”, indicó el secretario.