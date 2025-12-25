Menor de cinco años resultó quemado por pólvora en Manizales la noche del 24 de diciembre

Manizales

La Secretaría de Salud Pública de Manizales informó que en la noche del 24 de diciembre un niño menor de cinco años resultó lesionado por el uso de pólvora en el municipio.

De acuerdo con el secretario de Salud, David Gómez, el menor presentó una quemadura de primer grado en uno de sus brazos, que comprometió aproximadamente el 5 % de la superficie corporal.

El niño fue atendido oportunamente en el Hospital de Caldas y, tras recibir atención médica, ya fue dado de alta y regresó a su hogar.

De acuerdo con el informe de vigilancia de lesiones por pólvora de la Secretaría de Salud Pública, entre el primero y el 25 de diciembre se han registrado siete personas lesionadas por el uso de pólvora en Manizales, de las cuales dos son menores de 18 años y cinco adultos. En cuanto a la gravedad de las lesiones, el 57 % corresponde a quemaduras de primer grado y el 43 % a segundo grado.

Adicionalmente, se reporta que cuatro de los casos ocurrieron bajo el efecto del alcohol. En los operativos de control, las autoridades también informaron el decomiso de 2.261 unidades de pólvora, como parte de las acciones preventivas para reducir el riesgo de nuevos incidentes durante la temporada navideña.