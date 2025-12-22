Secretaria de Seguridad de Estados Unidos: Maduro “tiene que irse”

Kristi Noem aseguró que la interceptación de barcos envía un mensaje al mundo en el que ninguna actividad ilegal será tolerada y por ello resaltó que Nicolás Maduro debe dejar el poder. (Foto: Caracol Radio / Getty)

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró que Nicolás Maduro “tiene que salir” del poder.

Donald Trump anunció a comienzos de mes el bloqueo de los “buques petroleros sancionados” que zarpan desde y hacia Venezuela. Hasta ahora, fuerzas militares estadounidenses han capturado dos barcos y perseguido un tercero.

“No solo estamos interceptando barcos, sino también enviando un mensaje al mundo de que no puede tolerarse la actividad ilegal en la que participa Maduro; él tiene que irse”, dijo Noem sobre esos operativos a la cadena Fox News.

Washington ha aumentado la presión sobre Maduro, a quien acusa de liderar el supuesto Cartel de los Soles, calificado como grupo “narcoterrorista”, y ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita su captura.

Estados Unidos también desplegó una enorme flotilla de buques de guerra en el Caribe, incluyendo al portaaviones más grande del mundo. En las últimas semanas, aeronaves militares han volado sobre aguas cercanas a las costas venezolanas.

El Ejército de Estados Unidos también ha realizado una serie de ataques contra embarcaciones que supuestamente eran usadas para el tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico oriental. Ha destruido cerca de 30 naves y al menos 104 personas han muerto en los ataques.

El gobierno de Estados Unidos no ha entregado información concluyente sobre si dichas embarcaciones transportaban drogas.

La administración de Trump ha insistido en que busca frenar la entrada de drogas en Estados Unidos. Pero Susie Wiles, jefa de Gabinete de la Casa Blanca, dijo a la revista Vanity Fair que los bombardeos buscan presionar a Venezuela y aseguró que el presidente “quiere seguir volando barcos hasta que Maduro se rinda”.