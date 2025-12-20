Crece la tensión en el Caribe: Estados Unidos intercepta otro buque frente a Venezuela

Según funcionarios estadounidenses, confirman que Estados Unidos interceptó otro buque sancionado en aguas internacionales del mar Caribe, frente a las costas de Venezuela.

La operación se llevó a cabo con apoyo de helicópteros que transportan personal de la Guardia Costera y supervisan la intervención, en cumplimiento de la orden del presidente Donald Trump de bloquear totalmente la entrada y salida de petroleros sancionados con Venezuela.

Esta acción se produce pocos días después de que las fuerzas estadounidenses incautaran otro buque que había salido de puertos venezolanos, como parte de una estrategia más amplia para presionar al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro y limitar las exportaciones de crudo.

Hasta ahora no se han difundido detalles sobre el nombre del barco interceptado ni sobre su carga, y la operación sigue en desarrollo, mientras la tensión entre ambos países continúa escalando en el Caribe.