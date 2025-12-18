Nuevo ataque de EE. UU. a “narcolancha” en el Pacífico, minutos antes del discurso de Trump

Nuevo ataque contra una embarcación en aguas del mar Caribe. Foto: Secretaría de Guerra de Estados Unidos

Fuerzas estadounidenses desplegadas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, por orden del presidente Donald Trump bajo el argumento de una lucha internacional contra el narcotráfico, atacaron a un nuevo buque presuntamente dedicado a estas actividades ilícitas.

En esta ocasión, el bombardeo se produjo en el Océano Pacífico, matando a cuatro narcoterroristas, tal como anunció el Comando Sur del país norteamericano.

#ATENCIÓN | Nuevo ataque de Estados Unidos a una supuesta "narcolancha" en el Pacífico operada por "una Organización Terrorista Designada en aguas internacionales".



El Comando Sur de Estados Unidos confirma cuatro "narcoterroristas" muertos. "La inteligencia confirmó que el… pic.twitter.com/ARe7wdv8Vf — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 18, 2025

“El ejército estadounidense llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada en el Pacífico Oriental, que participaba en operaciones de narcotráfico”, informó el Comando Sur en X.

“Un total de cuatro narcoterroristas hombres murieron y ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, añadió.

Desde que inició la campaña antinarcóticos en septiembre Estados Unidos ha realizado más de 25 ataques de este tipo, que han dejado al menos 99 muertos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien autoriza estos ataques, se comprometieron a revelar el video de un polémico doble ataque contra sobrevivientes de uno de estos bombardeos en septiembre, después de rendir cuentas ante los legisladores en Washington; sin embargo, de momento, no lo han hecho.

Para Naciones Unidas, estos ataques, ampliamente cuestionados por legisladores en Estados Unidos y por la comunidad internacional consisten en ejecuciones extrajudiciales.

Desde octubre, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk”, dijo que “Estados Unidos debe poner fin a dichos ataques y tomar todas las medidas necesarias para evitar las ejecuciones extrajudiciales de las personas a bordo de esas embarcaciones, más allá del presunto comportamiento delictivo que se les atribuya”.

Por su parte, Venezuela pidió una reunión con carácter de urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU tras el bloqueo de los buques petroleros que ordenó el presidente Donald Trump a través de la red Truth Social.