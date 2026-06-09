Baby Rasta y Gringo apuestan nuevamente por el reguetón romántico con el lanzamiento de: “Visión”

Tras más de dos décadas de trayectoria, el dúo puertorriqueño Baby Rasta y Gringo vuelve a poner el romance en el centro de la música urbana con el lanzamiento de “Visión”.

El estreno llega en un momento de reconocimiento internacional, luego de que fueran galardonados como Mejor Dúo/Grupo en los Billboard Latin Music Awards 2026.

Además, a comienzos de este año sorprendieron a sus seguidores con Antes del Romance, un proyecto que reinventó sus clásicos con instrumentación en vivo y arreglos acústicos, generando nostalgia y emoción entre fanáticos y colegas de la industria.

Si aquel álbum recordó la raíz romántica de su repertorio, “Visión” trae ese sentimiento al presente. Construida sobre una base de reguetón melódico y elegante, la canción cuenta la historia de un hombre que reafirma a la mujer que ama que ella es la única en su vida.

Con una letra sincera y emotiva, la invita a dejar atrás los temores, confiar nuevamente en el amor e imaginar un futuro juntos.

El resultado es una pieza marcada por la honestidad, la vulnerabilidad y el compromiso, cualidades poco frecuentes en el panorama urbano actual.

El lanzamiento está acompañado de un videoclip oficial grabado en las montañas de Medellín, Colombia, donde paisajes imponentes y colores vibrantes reflejan la calidez y autenticidad de la canción.

“Visión” ya está disponible en todas las plataformas digitales, el sencillo busca reafirmar que Baby Rasta y Gringo siguen siendo referentes del reguetón romántico.