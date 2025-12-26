Shakira agota tres fechas en Centroamérica en menos de 24 horas y marca un hito en la industria

Shakira vuelve a hacer historia. Las tres fechas de su residencia en Centroamérica, parte de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, se agotaron en menos de 24 horas tras iniciar la venta.

El Estadio Nacional Jorge “Mágico” González en San Salvador será el epicentro de este evento los días 12, 14 y 15 de febrero de 2026, reuniendo a más de 82,000 personas.

La respuesta del público fue extraordinaria: usuarios reportaron filas virtuales de hasta cuatro horas para adquirir boletos, cuyos precios oscilaron entre U$45 y U$275. “¡Nuestra residencia en Centroamérica empezó con el pie derecho! Increíble saber que ya están agotados los tres conciertos. Les llevaré nuevas sorpresas”, expresó Shakira en redes sociales.

Impacto económico y cultural: El evento generará un impacto estimado de $25 millones, con 4,000 empleos directos y 7,000 indirectos en logística, seguridad, transporte, comercio y turismo. La ministra de Turismo, Morena Valdez, confirmó que se proyecta ocupación hotelera del 100 % en San Salvador, impulsada por visitantes de Guatemala, Honduras, Costa Rica y Nicaragua. Expertos destacan que esta residencia marca un antes y un después en la industria de espectáculos en la región, consolidando el modelo de residencias como motor económico-cultural.

Producción internacional: El montaje incluirá uno de los escenarios más avanzados del circuito global:

Pantalla principal de 49 m x 9.6 m , con resolución de 6.6 millones de píxeles.

, con resolución de 6.6 millones de píxeles. Más de 93 toneladas de equipo , efectos de Inteligencia Artificial y recreaciones digitales.

, efectos de Inteligencia Artificial y recreaciones digitales. Pasarela LED, plataformas móviles, interludios CGI y el icónico avatar de loba.Un equipo internacional de 150 profesionales garantizará un espectáculo de estándar mundial.

Este logro se suma al éxito global de la gira, reconocida por Billboard como la más lucrativa en la historia para una artista latina, con $327.4 millones en ingresos, 2.5 millones de boletos vendidos y más de 80 presentaciones confirmadas. Shakira demuestra que la música no solo conecta emociones, sino que también impulsa el desarrollo económico y cultural en mercados emergentes.