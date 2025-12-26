Premier League: Tabla de posiciones tras triunfo del Manchester United sobre el Newcastle

Con el famoso Boxing Day venido a menos, la fecha 18 de la Premier League dio inicio en Old Trafford con una victoria del Manchester United 1-0 sobre el Newcastle. El encuentro fue el único que se disputó en el día después de la Navidad.

Los Diablos Rojos, con varias bajas sensibles, lograron defender su casa e imponerse 1-0 sobre el Newcastle, juego que se definió con un golazo del danés Patrick Dorgu a los 24 minutos, cazando un rebote tras un saque de banda con un remate de primera de pierna zurda.

GOLPEARON LOS RED DEVILS: Dorgu tomó un rebote, definió a la perfección y marcó un GOLAZO para el 1-0 del Manchester United vs. Newcastle.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/0NnI9XkAwX — SportsCenter (@SC_ESPN) December 26, 2025

El triunfo le permite al Manchester United, de manera provisional, escalar a la quinta posición de la primera división de Inglaterra, igualando los 29 puntos que suma el Chelsea y quedando a 10 del líder Arsenal. Newcastle, por su parte, está relegado con 23 unidades.

Tabla de posiciones de la Premier League

Prográmese con la fecha 18 de la Premier League

Sábado 27 diciembre

- Nottingham Forest-Manchester City

Hora: 7:30AM

- Arsenal-Brighton

Hora: 10:00 AM

- Brentford-Bournemouth

Hora: 10:00 AM

- Burnley-Everton

Hora: 10:00 AM

- Liverpool-Wolverhampton

Hora: 10:00 AM

- West Ham-Fulham

Hora: 10:00 AM

- Chelsea-Aston Villa

Hora: 12:30PM

Domingo 28 diciembre

- Sunderland-Leeds

Hora: 9:00AM

- Crystal Palace-Tottenham

Hora: 11:30AM

*Todos los horarios corresponden a Colombia