Premier League: Tabla de posiciones tras triunfo del Manchester United sobre el Newcastle
El Boxing Day apenas contó con un partido, El resto de la jornada de disputará este fin de semana.
Con el famoso Boxing Day venido a menos, la fecha 18 de la Premier League dio inicio en Old Trafford con una victoria del Manchester United 1-0 sobre el Newcastle. El encuentro fue el único que se disputó en el día después de la Navidad.
Los Diablos Rojos, con varias bajas sensibles, lograron defender su casa e imponerse 1-0 sobre el Newcastle, juego que se definió con un golazo del danés Patrick Dorgu a los 24 minutos, cazando un rebote tras un saque de banda con un remate de primera de pierna zurda.
El triunfo le permite al Manchester United, de manera provisional, escalar a la quinta posición de la primera división de Inglaterra, igualando los 29 puntos que suma el Chelsea y quedando a 10 del líder Arsenal. Newcastle, por su parte, está relegado con 23 unidades.
Tabla de posiciones de la Premier League
Vea también
Prográmese con la fecha 18 de la Premier League
Sábado 27 diciembre
- Nottingham Forest-Manchester City
Hora: 7:30AM
- Arsenal-Brighton
Hora: 10:00 AM
- Brentford-Bournemouth
Hora: 10:00 AM
- Burnley-Everton
Hora: 10:00 AM
- Liverpool-Wolverhampton
Hora: 10:00 AM
- West Ham-Fulham
Hora: 10:00 AM
- Chelsea-Aston Villa
Hora: 12:30PM
Domingo 28 diciembre
- Sunderland-Leeds
Hora: 9:00AM
- Crystal Palace-Tottenham
Hora: 11:30AM