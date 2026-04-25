Arsenal vence al Newcastle y recupera el liderato: tabla de posiciones de la Premier League. (Photo by John Walton/PA Images via Getty Images) / John Walton - PA Images

Arsenal ha recuperado el liderato de la Premier League, por lo menos mientras el Manchester City se pone al día en el calendario, luego de vencer por la mínima diferencia (1-0) al Newcastle United en el Emirates Stadium.

La pizarra de Nicolás Jover, el preparador de faltas de los londinenses, volvió a relucir cuando más lo necesitaba el equipo, después de una racha de solo un triunfo en seis partidos y tras ceder el liderato después de 200 noches en lo más alto.

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El ligero respiro para los de Mikel Arteta fue empezar ganando pronto. A los nueve minutos, cuando todo el Newcastle esperaba un córner al área pequeña, Arsenal sorprendió con un envío en corto y una combinación que dejó a Eze en posición de disparo desde fuera del área. No era fácil, pero el remate del ’10′ fue espectacular. Perfecto, teledirigido a la escuadra y transformado en un golazo.

Eso sí, el tanto fue un oasis dentro de otro partido gris de los de Arteta, que si se llevaron los tres puntos fue por la falta de puntería de los ‘Magpies’. En el capítulo de lesiones, una de cal y una de arena para el Arsenal. Volvió Bukayo Saka, tras perderse los últimos cinco encuentros, pero se lesionó Kai Havertz, sustituido a la media por un problema muscular.

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El triunfo devuelve al liderato al Arsenal, con 73 puntos y una diferencia de goles de +38, mientras que el City, que tiene un partido menos, es segundo con 70 unidades y una diferencia de tantos de +37.

Tabla de posiciones de la Premier League

*Manchester City volverá a jugar en la Premier League el lunes 4 de mayo, cuando visite al Everton en Goodison Park. Cinco días después, recibirá en el Etihad al Brentford.