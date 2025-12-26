Paseo de olla el 1 de enero 2026: 5 pueblos cerca de Bogotá con ríos cristalinos para iniciar año

Adicionalmente a todas las fechas especiales que son reconocidas en todo el mundo, como lo es la Navidad o el fin de año, también llega un día especial que es aprovechado por los colombianos para revivir una de las tradiciones más arraigadas en la cultura, el popular ‘paseo de olla’.

Esta costumbre, que se ha realizado desde hace muchos años en las diferentes regiones del país, como su nombre lo indica, es un breve paseo familiar o con amigos, donde se suele buscar un río donde las personas además de bañarse, puedan realizar alguna preparación a la orilla, que pueda ser disfrutada por todos los asistentes al paseo.

Usualmente, estas preparaciones que más allá de la importancia del alimento se entienden como una experiencia que busca unir las familias, suelen tratarse de caldos, sancochos o sudados, los cuales se realizan en una olla de gran tamaño sobre leña, lo que le da un característico sabor ahumado. Sin embargo, muchas veces uno de los principales obstáculos es encontrar el sitio apropiado, pues algunos ríos suelen tener mucha corriente o ser muy hondos, lo que puede resultar peligroso.

Lugares para el ‘paseo de olla’

Por esta razón, le contamos algunos de los pueblos que se encuentran cerca a un río, y que pueden ser una opción a considerar si está pensando en realizar uno de estos paseos de olla con sus amigos o familiares.

Río Guane (Sasaima)

El rio Guane que se encuentra cerca a Sasaima en Cundinamarca, es un gran destino para quienes desean realizar un paseo de olla, pues además de que es poco concurrido, cuenta con aguas cristalinas, piscina naturales y recorridos a través de senderos naturales.

Quebrada las perdices (Guayabetal)

Al sur del departamento de Cundinamarca, luego de alrededor de 3 horas de viaje desde la ciudad de Bogotá y cerca de llegar a Guayabetal, encontrará un letrero sobre la carretera que le indicará un desvío para entrar a la quebrada, allí, entre grandes rocas y montañas, encontrará un espacio perfecto para disfrutar de un día de descanso.

Cascada la ruidosa (Viotá)

A 85 kilómetros de Bogotá, y cerca del municipio de Viotá, se encuentra la cascada la ruidosa, conocida por sus piedras resbalosas que suelen ser usadas como toboganes, sin embargo, el recorrido puede ser un poco mayor, por lo que cargar los alimentos y los utensilios puede ser un punto en contra.

Salto del Tabacal (La Vega)

A poco más de una hora de viaje desde la capital, y en cercanías al municipio de La Vega, se encuentra la cascada el Salto del Tabacal, un lugar para realizar ecoturismo que puede ser visitada, sin embargo, para preparar los alimentos, hay otros ríos alrededor donde se pueden realizar.

La Bocatoma de Bagazal (Villeta)

Uno de los principales atractivos del municipio de Villeta, que se encuentra a dos horas de la ciudad de Bogotá, es la cascada conocida como La Bocatoma de Bagazal, un sitio muy turístico y que con el paso de los años, se ha vuelto parte de la tradición para habitantes de la región el realizar paseos de olla en este lugar.

