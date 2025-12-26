El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Mauro Silveira sobre la hinchada del Junior: “A veces no le gusta nada y luego le gusta todo”

El portero uruguayo Mauro Silveira fue pieza clave para que Junior conquistara su undécima estrella. En diálogo con El VBar Caracol, Silveira habló sobre su adaptación al equipo, la importancia de Alfredo Arias y los hinchas del club, entre otras cosas.

¿Le costó al principio?

“Al principio, el tema adaptación, acercarse a la gente y la prensa nada más, después era cuestión de tiempo”.

¿A eso se debió la mejoría?

“Con el tiempo se iban a dar las cosas, por algo Junior había confiado en mí y gracias a Dios salió todo redondito”.

El respaldo de Alfredo Arias

“Al profe lo conocía ya de Uruguay y la confianza que él depositó en mí aportó para eso”.

¿Qué tan difícil es la hinchada del Junior?

“La hinchada del Junior es muy particular, a veces no le gusta nada y luego le gusta todo, y es muy importante ahí. Pasa de ser de aire a muy importante”.

En los últimos partidos apoyaron siempre

“Hablaba con los barranquilleros y me decían ‘somos así, no solo con el fútbol, con la vida somos así, vivimos al límite’”.

¿Cuál fue su mejor atajada?

“No sé si atajada, pero recuerdo un partido que fue un clic en lo personal. Contra Fortaleza allá, fue un partido donde teníamos que sumar para asegurar la clasificación, me dieron el premio en ese partido”.

¿Cuál fue el partido clave en cuadrangulares?

“Con Nacional acá, teníamos que ganar ese partido”.

¿Cómo le ha parecido la Liga colombiana?

“Muy cambiante, un fútbol de muchas transiciones rápidas, de defensa a contrataque, uno está acostumbrado a un fútbol más trabado”.

¿La Liga quedó liquidada en Barranquilla?

“No, el respeto al rival siempre, más porque era Tolima, que era considerado el mejor equipo de Colombia en ese momento. Quieras o no, un 3-0 dámelo siempre, estábamos confiados en eso”.

¿Fue sencillo?

“Sencillo, nunca. Pero sí afrontamos diferente la vuelta por el tema de un resultado más abultado, ya era diferente tomarlo, las precauciones y todo”.

Sigue la tradición en Junior de los arqueros uruguayos

“Por suerte puedo decir que, con esos dos fenómenos (Viera y Melé) en mi primer año, pude meterme con un título”.

¿Sueño con que lo llamen a la selección Uruguay?

“Obvio, eso sí, primero que me tengan en cuenta, ya estar reservado o algo. Ya estar en el radar de la selección sería un sueño para mí”.

¿Cuál es su idea con Junior?

“Ahora lo que tengo claro es que tengo dos años y medio con el club, tengo para tiempo. Quiero pensar primero en la Superliga que tenemos con Santa Fe y después en la Copa Libertadores”.

¿Qué importancia tiene Teo en el grupo?

“Mucho, no solo en Junior sino en todos los equipos, es una persona muy respetable, alguien que te aporta tranquilidad en esos momentos que cuando sentís una presión grande, como en la final, te da una sonrisa cuando entra, que a ti te da paz”.

¿Enamorado puede jugar en cualquier país?

“Tiene un potencial tremendo, lo que decida él que sea lo mejor para seguir creciendo”.