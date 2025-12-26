Estos son los tres colores que debe usar si quiere atraer el éxito: esto explica la psicología

En la psicología sé no solo se estudian los comportamientos y conductas que pueda llegar a tener una persona, sino que también, tiene otras áreas que pueden ser atractivas y hasta curiosas. En este caso, hablamos de una de las tantas ramas de estudio que existen, como lo es, la psicología del color.

Esta abarca un gran material de estudio que han demostrado como la elección de colores influyen en la percepción social y hasta en la interpretación que se puede tener en cuanto a la personalidad de alguien se trata. Dentro de estos estudios, estacan varias áreas, pero entre ellas, las más llamativas son:

El liderazgo.

La motivación.

La imagen personal.

Es así que, los estudios realizados revelaron que ciertos colores, están asociados fuertemente a estas tres características anteriormente mencionadas. Puesto que más allá de hablar de liderazgo, motivación en imagen personal, está la proyección que pueden llegar a generar algunas personas, como lo es la confianza, la estabilidad emocional y la capacidad de para generar credibilidad.

Le recomendamos: Gripe H3N2 llegó a América Latina: ¿Quiénes hacen parte de la población de riesgo en Colombia?

¿Cuáles son los colores más representativos para atraer el éxito?

Existen varios colores, que, en algunos casos, las personas lo adaptan no solo como un gusto, sino como su marca personal, llegando a colocarlo en su ropa, sus accesorios y demás objetos, incluyendo los espacios en los que se encuentren. Es así que estos son los tres colores que una persona debería de usar para atraer el éxito, o si también, si ya lo usan:

Azul oscuro

Según lo explicado por la psicología, está vinculado a la claridad mental, el pensamiento estratégico y la toma de decisiones. Asimismo, se le relaciona a personas con perfiles que tienden a transmitir calma y seguridad, sin resultar excesivo o agresivo. En investigaciones publicadas por Color Research & Application, muestran que el azul oscuro mejora la percepción de liderazgo y refuerza la credibilidad en una persona.

Le puede interesar: Masglo retira esmaltes semipermanentes en Colombia por riesgo a la salud: esto explicó el Invima

Vino tinto

Este color es hermano del rojo, solo que se caracteriza por ser varias tonalidades más oscuras que el color original. Este representa y transmite tres grandes características: determinación, disciplina y energía interna. Estudios realizados en la Universidad de Rochester, muestran que los tonos rojizos profundos incrementan la autoconfianza, un rasgo que se logra visualizar en personas perseverantes que tienden a tener objetivos claros.

Verde esmeralda

Este color es especial, ya que representa crecimiento, prosperidad y visión a largo plazo. Como se mencionó, la psicología tiene varias ramas de estudio. Es así que, la psicología ambiental reveló que este color está asociado al equilibrio emocional y la madurez, factores que encaminan la vida de una persona a ser exitosa en el tiempo. Los expertos recuerdan que el éxito no depende del color, pero los colores ayudan a comunicar seguridad, coherencia y bienestar.

Otras noticias: Ministerio de Salud confirmó caso de influenza H3N2 en Colombia asociado a viaje internacional