Ibagué

Esta tarde en Ibagué serán las exequias del teniente coronel, Rafael Granados, asesinado por sicarios el pasado jueves 27 de noviembre en Popayán cuando se desplazaba en un vehículo particular hacia su lugar de residencia.

El teniente coronel Rafael Granados Rueda, estaba adscrito como jefe de operaciones de la Brigada Contra el Narcotráfico N - 3 en el Cauca, el oficial fue atacado por sujetos armados que le dispararon en varias oportunidades, aunque fue trasladado a un centro asistencial murió pese a los esfuerzos médicos.

A través de un comunicado a la opinión el Ejercito Nacional condenó este crimen y afirmó que el oficial se encontraba en estado de indefensión lo que constituye una flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario y a los derechos humanos.

El cuerpo del del teniente coronel, Rafael Granados Rueda, fue trasladado a Ibagué por disposición de su familia el pasado viernes 28 de noviembre, la velación se realizó en una funeraria ubicada en el barrio Cádiz y las exequias se cumplirán a las 2:30 p. m. en la Catedral de Ibagué. La inhumación será en el Parque Cementerio Los Olivos.

Finalmente, hay que decir que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de la Defensa ofrece hasta $200 millones de recompensa para quien entregue información que permita capturar a los responsables del asesinato del teniente coronel Rafael Granados Rueda, hechos ocurridos el pasado jueves 27 de noviembre en Popayán.