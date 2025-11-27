Líderes políticos reaccionan al asesinato del teniente coronel Rafael Granados en Popayán
El asesinato del teniente coronel Rafael Granados Rueda, jefe de la Brigada Contra el Narcotráfico del Cauca, generó reacciones de distintos líderes políticos del país.
Granados fue atacado a tiros en Popayán, en un hecho que volvió a poner en el centro del debate la presencia de grupos armados, el avance del narcotráfico y las fallas en inteligencia estatal.
David Luna: Alerta sobre fallas de inteligencia y seguridad
El aspirante presidencial, David Luna, afirmó que el crimen evidencia un deterioro grave en la seguridad nacional. Señaló que recientes infiltraciones y negociaciones indebidas en la inteligencia estatal profundizan el riesgo para los uniformados. Luna sostuvo que el país enfrenta un escenario sin rumbo en seguridad y pidió acciones inmediatas para evitar nuevos ataques.
Claudia López: expresa condolencias y cuestiona la exposición de la Fuerza Pública
La exalcaldesa y ahora, aspirante presidencial, Claudia López lamentó la muerte del oficial y envió un mensaje de solidaridad a su familia y al Ejército. Aseguró que los militares “arriesgan su vida defendiendo al país” y advirtió que el caos y la corrupción están dejando a los uniformados cada vez más expuestos. También hizo un llamado urgente por la situación del Cauca con la etiqueta.
Roy Barreras: pide una estrategia de Seguridad Total
El candidato presidencial Roy Barreras calificó el hecho como una “ofensa contra la Fuerza Pública” y exigió respuestas inmediatas del Gobierno. Propuso una estrategia de Seguridad Total, enfocada en:
• Protección inmediata a los uniformados.
• Control territorial efectivo.
• Inteligencia coordinada.
• Justicia rápida frente a ataques contra la Fuerza Pública.
• Mayor presencia del Estado en zonas críticas.