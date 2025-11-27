Líderes políticos reaccionan al asesinato del teniente coronel Rafael Granados en Popayán

Granados fue atacado a tiros en Popayán, en un hecho que volvió a poner en el centro del debate la presencia de grupos armados, el avance del narcotráfico y las fallas en inteligencia estatal.

David Luna: Alerta sobre fallas de inteligencia y seguridad

El aspirante presidencial, David Luna, afirmó que el crimen evidencia un deterioro grave en la seguridad nacional. Señaló que recientes infiltraciones y negociaciones indebidas en la inteligencia estatal profundizan el riesgo para los uniformados. Luna sostuvo que el país enfrenta un escenario sin rumbo en seguridad y pidió acciones inmediatas para evitar nuevos ataques.

#RetoElecciones2026| El aspirante presidencial, David Luna (@lunadavid), reaccionó al asesinato del coronel Rafael Granados Rueda en Popayán y afirmó que el hecho refleja fallas en seguridad e inteligencia del Estado. Señaló riesgos por infiltraciones y debilidades en la lucha… pic.twitter.com/XbHxtx3kQ1 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 27, 2025

Claudia López: expresa condolencias y cuestiona la exposición de la Fuerza Pública

La exalcaldesa y ahora, aspirante presidencial, Claudia López lamentó la muerte del oficial y envió un mensaje de solidaridad a su familia y al Ejército. Aseguró que los militares “arriesgan su vida defendiendo al país” y advirtió que el caos y la corrupción están dejando a los uniformados cada vez más expuestos. También hizo un llamado urgente por la situación del Cauca con la etiqueta.

#RetoElecciones2026| La aspirante a la Presidencia, Claudia López (@ClaudiaLopez), lamentó el asesinato del coronel Rafael Granados en Popayán y expresó condolencias a su familia y al Ejército.



pic.twitter.com/UI4huPJK5H — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 27, 2025

Roy Barreras: pide una estrategia de Seguridad Total

El candidato presidencial Roy Barreras calificó el hecho como una “ofensa contra la Fuerza Pública” y exigió respuestas inmediatas del Gobierno. Propuso una estrategia de Seguridad Total, enfocada en:

• Protección inmediata a los uniformados.

• Control territorial efectivo.

• Inteligencia coordinada.

• Justicia rápida frente a ataques contra la Fuerza Pública.

• Mayor presencia del Estado en zonas críticas.