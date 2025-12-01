“Que no haya impunidad”: gobernadora del Tolima tras asesinato del teniente coronel Granados

Tolima

En una sentida ceremonia realizada el domingo 30 de noviembre en la Catedral Inmaculada Concepción de Ibagué, se cumplieron las exequias del teniente coronel Rafael Granados, oficial del Ejército Nacional asesinado por sicarios en Popayán, Cauca.

Por el arraigo familiar de su esposa, Nini Alexandra Espinosa, con el Tolima, decidieron realizar las honras fúnebres del oficial en Ibagué. Además de su familia y seres queridos, también asistieron altos mandos de las Fuerzas Militares y autoridades civiles, como la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz.

Tras el asesinato del jefe de operaciones de la Brigada Contra el Narcotráfico N.° 3 en el Cauca, la mandataria del Tolima rechazó el crimen y elevó un llamado contundente por la paz en el país.

“Muy triste, estos actos nos duelen en el corazón, nos duele el alma, y sin duda alguna es un llamado aquí a todos, a todos los ciudadanos, a todos los violentos. Primero, que no haya impunidad, que tal como lo pidió la esposa del coronel, todos aquí clamamos por justicia”, afirmó.

Acompañamos, con profundo dolor y respeto, la misa exequial del Señor Teniente Coronel Rafael Granados Rueda en la Catedral de Ibagué.⛪️



Su lamentable asesinato en el departamento del Cauca, tras un ataque en su contra, nos conmueve profundamente pic.twitter.com/pIXrJcPeiU — Adriana Magali Matiz 🇨🇴 (@AdrianaMatizTol) November 30, 2025

A la par, la gobernadora insistió en que Colombia no puede resignarse a la violencia que diariamente enluta a las familias.

“Llamar a todos a la paz de este país, la necesitamos, no queremos más violencia en nuestros territorios. Vivimos hoy el dolor de una familia, pero ya casi que lo estamos viendo todos los días. Por eso el llamado hoy a todos los colombianos a que luchemos y a que trabajemos por la paz. Los buenos somos más”, aseguró Matiz.

La mandataria también insistió en la urgencia de fortalecer las condiciones de seguridad en todas las regiones, tanto para los ciudadanos como para la misma fuerza pública.

“Mientras no garanticemos la seguridad en nuestros territorios va a ser muy difícil poder hablar de un verdadero desarrollo en las regiones. Seguimos trabajando en ese tema de la seguridad de manera articulada con nuestra fuerza pública, pero es que hoy en nuestro país ni siquiera nuestra fuerza pública está con las condiciones necesarias para garantizarla”, concluyó.