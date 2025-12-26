Así es el Malecón de Coveñas, hazaña del Pacto del Golfo y Ciudad Natural del Golfo de Morrosquillo

Ampliar

Colombia

Si por algo es conocido Colombia es por tener obras de infraestructura de talla mundial. Estructuras educativas, deportivas y también de desarrollo social y urbanístico hacen parte de este selecto grupo.

Sin embargo, la mayoría de estas mismas selecto ubican en lo que conocemos actualmente como las ciudades capitales, es decir, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, entren otras.

Ahora esto dio un vuelco y una región turística dio el golpe sobre la mesa y se sumó: Coveñas con su nuevo gran malecón.

Así es el nuevo malecón de Coveñas

Pues bien, gracias a la unión de dos administraciones del departamento de Sucre (la pasada y la actual) se logró ejecutar y entregar el malecón.

La dirección pasada aseguró los recursos y la actual, encabezada por la gobernadora Lucy García, se encargó de poner en marcha el plan y entregar al 100% la obra.

Así mismo, la obra hizo parte del Pacto del Golfo y es pieza clave de la visión de la Ciudad Natural del Golfo de Morrosquillo que tiene la Gobernación.

¿De cuánto fue la inversión?

Puntualmente, la inversión para este malecón fue superior a los $28.921 millones, demostrando que la administración de Sucre es de resultados, ya que se ejecutó en menos de año, dentro del tiempo contractual.

¿Cómo es el nuevo malecón de Coveñas?

El nuevo malecón incorpora elementos innovadores y funcionales que se integran de manera armónica con el entorno natural. Entre ellos se destacan una moderna batería sanitaria, áreas comerciales, pasarela de acceso al mar para personas con discapacidad, zonas de manglares, casetas de salvavidas, sistema de recolección de aguas lluvias, espacios vehiculares, peatonales y una ciclorruta. Además, cuenta con un pavimento estampado de colores que dialoga con el paisaje costero y realza la experiencia de quienes lo recorren.

El innovador sistema de recolección de aguas lluvias es algo muy importante resaltar, pues el agua que cae en el malecón se filtra al terreno por medio de una tecnología avanzada y las flores, que además de embellecer el entorno, se encargan de recoger el agua lluvia que es utilizada para la jardinería y los baños.

Las sensaciones de la gobernadora Lucy García

“Este Malecón de Coveñas es espectacular. Hoy lo vemos culminado y convertido en un espacio mágico con un pavimento de colores, zonas peatonales amplias, accesibilidad y un diseño que respeta la dinámica marina. El Golfo de Morrosquillo se lo merece. Esto atraerá a muchos turistas y consolida nuestra visión de la Ciudad Natural del Golfo”, relató la mandataria departamental.

Enfatizando, a su vez, que “Coveñas es el ejemplo de la Ciudad Natural del Golfo. Ciudad por todo lo que estamos construyendo para su desarrollo; natural porque estamos rodeados de vida y ecosistemas; y naturalmente ubicada en el corazón del Golfo de Morrosquillo”.