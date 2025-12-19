En un 50% incrementó el número de quemados con pólvora en el Quindío durante el mes de diciembre

Armenia

Respecto al mismo periodo del año anterior se evidencia un incremento de lesionados con pólvora en el departamento, ya van 13 quemados donde 10 son mayores de 18 años de edad y 3 menores.

Recordemos que los primeros dos casos se presentaron el 1 de diciembre, el otro caso el 3 de diciembre, en la noche de velitas del 7 de diciembre dos casos, el 8 fue critico puesto que el reporte fue de 6 afectados con pólvora, el otro lesionado el 9 de diciembre y el último caso se presentó el día 13.

La secretaria de salud del departamento, Luis Fernanda Arcila informó que el año pasado no se registraron menores de edad afectados por lo que la preocupación aumenta ya que este año el panorama ha cambiado en ese sentido.

Aclaró que hasta el momento todos los afectados con la quema de pólvora han resultado con lesiones leves por lo que no han requerido hospitalización.

“Los últimos dos casos fueron de edades de 50 y 49 años, uno del sexo femenino, uno del sexo masculino y los dos en el municipio de Armenia. Las dos personas fueron atendidas en Red Salud. Hasta el momento todos los quemados que tenemos con pólvora en el departamento del Quindío han presentado lesiones leves, ninguno con hospitalización", mencionó.

Envío un llamado desde la gobernación departamental a la prudencia y precaución para evitar el aumento de las cifras sobre todo en fechas clave como son Navidad y Año Nuevo donde se refleja históricamente el uso indiscriminado de este tipo de elementos.

“En este momento tenemos tres menores de 18 años, El año pasado no tuvimos quemados menores de 18 años y preocupante. Nosotros queremos desde la Secretaría de Salud, desde el gobierno departamental hacer un llamado a la prudencia, a la precaución. Los papás, los adultos responsables, supervisar a los niños. Recuerden que una lesión con pólvora puede ocasionar lesiones irreversibles", informó.

En Armenia son 12 afectados, dos menores de edad y Calarcá registra el otro caso que completa los 13 en total en el departamento.

Según el instituto nacional de salud el tipo de lesión es por quemadura y laceración donde la manipulación es la principal causa de la afectación.