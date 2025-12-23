¿Duván Zapata podría regresar al América? Tulio Gómez reveló la situación con el jugador

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El máximo accionista del América, Tulio Gómez, habló con El VBar Caracol sobre la actualidad del equipo en la búsqueda de refuerzos de cara al primer semestre del 2026. Aseguró que buscan un arquero, un defensa central, un volante y un nueve.

Entretanto, aseguró que para concretar la llegada Yeison Guzmán, hacen falta detalles. También despejó rumores que se han creado sobre supuestos intereses en futbolistas como Duván Zapata, surgido en la institución Escarlata.

Respecto al delantero que hoy milita en el Torino de Italia, fue claro al decir: "En estos días salió alguien diciendo que Duván Zapata... no hay en Colombia un equipo que tenga con qué pagarle a Duván Zapata".

Por su parte, agregó que la versión de que América estaba dispuesto a pagarle la cláusula a Medellín por Francisco Fydriszewski era “falsa”.

Otras declaraciones de Tulio Gómez

Sobre los jugadores que están por llegar: “Estamos a detalles, no podemos anunciar un jugador hasta que no pasen exámenes y no firmen. Se queman en la puerta del horno. Mire lo que pasó con Harold Santiago, se nos fue. Necesitamos urgente un defensa central, arquero y nueve, es lo que ha pedido el técnico”.

Arquero: “David tiene como seis-ocho opciones, él dirá la última palabra”.

Aldair Quinatana: “Sí, es de nuestro gusto. Me gusta mucho a mí y a él (David González)”.

Rafael Romo: “Está la hoja de vida, pero David (González) es el que dirá. Él da la última palabra”.

Marlon Torres: “Marlon Torres si quiere volver, pero tiene contrato con Tolima, tiene que ponerse de acuerdo con Tolima”.

Jean Pestaña: “Se queda con nosotros”.

Michael Barrios: “Ha habido ofertas, pero no satisfacen nuestras expectativas. A David González le encanta Barrios. Junior ofreció, Nacional y Bucaramanga. Barrios es un jugador muy desequilibrante, a David González le encanta”.

¿Cuánto cree que cuesta Barrios?: “Millón y medio. Para otros vale un millón, para los que quieran comprarlo. Por un millón, hay que analizar a ver”.

Yeison Guzmán: “De pronto llega un volante, de pronto es Yeison. Estamos en detalles, en conversaciones. Es un jugador de mucha calidad y tampoco lo sueltan fácilmente”.

Bajas del América: “Yerson Candelo, se fueron los dos arqueros, Graterol y Silva, Bocanegra, (Sebastián) Navarro, Luis Ramos y Holgado está en licencia no remunerada por la sanción de la FIFA”.

Dylan Borrero: “Hay una oferta, pero no nos satisface la oferta, una oferta que es del extranjero”.

Hinchada visitante ante Bucarmanga en Sudamericana: “A mí no me gusta que haya entrada visitante por problemas que se matan entre ellos, la última vez que permitimos entada visitante fue contra el Cali y eso fue una batalla campal. Pero la Conmebol en torneos internacionales exige un espacio para los visitantes, pero contra los de Bucaramanga no hay problema”.

Cuánto tiene que pagarle Harold Santiago al América: “200 mil dólares. Él dijo pónganme 200, eso no es que yo le ponía 1 millón o dos millones, el jugador no estaba tan apetecido, pero sí sabíamos que iba a tener un gran desempeño y fue determinante con Santa Fe”.

Guillermo Paiva: “Averiguamos, pero no es de Junior, es de Olimpia de Paraguay. Nosotros tenemos a Kevin Angulo y a Papula y parece que el técnico está hablando con Adrián (Ramos), quiere que lo acompañe un semestre”.

Yimmi Chará: “Siempre me ha gustado, además Junior no lo suelta, pero me encanta, como jugador y como persona. Pelar contra Junior es pelea de tigre con burro amarrado”.