Esta es la asombrosa suma que recibiría América por el acuerdo fallido con Harold Santiago Mosquera

El exjugador de Independiente Santa Fe, Harold Santiago Mosquera, es uno de los mejores extremos en el fútbol colombiano. Luego de que terminara su contrato con el cuadro cardenal, estaba adelantando negociaciones con América de Cali, pero parece ser que su futuro para la temporada del próximo año estará en el exterior.

Mosquera estuvo en el equipo bogotano desde julio del 2024 y se coronó campeón de la Liga Colombiana en el primer semestre del 2025, siendo una de las fichas claves en aquella nómina para lograr el título. A pesar de ello, no continúo en Santa Fe debido a que no cuentan con el dinero para pagar sus expectativas salariales, según el presidente, Eduardo Mendez.

Ante este mutuo acuerdo, el jugador se despidió a través de sus redes sociales de toda la familia santafereña, con un video que subió agradeciendo el pasado 17 de diciembre, en el que recordaba sus mejores momentos en el equipo bogotano.

Gracias por todo independiente santafe 🦁❤️ pic.twitter.com/m2oCIJ7jGn — Santiago Mosquera (@Santimosqueraca) December 18, 2025

¿Qué paso con su llegada a América de Cali?

En medio de esta situación, América contacto a Harold Santiago Mosquera, para pactar un acuerdo por su llegada en el 2026, esto antes de que finalizará su contrato en Santa Fe. Tulio Gómez, presidente del cuadro caleño, ya había confirmado que solo faltaban los exámenes médicos para cerrar su fichaje, pero inesperadamente la carrera del jugador tomó un rumbo diferente.

En las últimas horas, se conoció que Cerro Porteño, estaría adelantando conversaciones con el extremo colombiano a petición del entrenador Jorge Bava, con quien compartió en Santa Fe, hasta septiembre de este año. Además, los paraguayos postearon una foto de su fichaje oficializándolo, pero tuvieron que borrarla de sus redes por sanciones de la FIFA.

Ante este cambio en los planes sobre la marcha, se supo que América recibiría 800 millones de pesos, por el incumplimiento en lo pactado con Mosquera y ante el acuerdo con el club de Asunción se deberá hacer efectiva la cláusula.

De igual manera, el vicepresidente de Cerro Porteño, Juan José Zapag, en conversación con Caracol Radio informó sobre las conversaciones, “El cuerpo técnico y el departamento de fútbol están conversando, nosotros tenemos una reunión dentro de las próximas 24 a 48 horas. Vamos despacio, pero vamos bien ”