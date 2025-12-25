Durante la fiesta de Navidad se registraron 8 homicidios en Bogotá

La Policía de Bogotá entregó el balance en materia de seguridad durante la fiesta de Navidad. En ese sentido, informó que se registraron 8 homicidios entre la noche del 24 de diciembre y la madrugada del 25. Los casos, según las autoridades, están relacionados con hechos de intolerancia.

En ese mismo sentido, la Policía indicó que se registraron 15.142 llamadas al 123. A pesar del llamado que han hecho las autoridades para evitar las quemaduras con pólvora, la Policía estableció que 23 personas resultaron quemadas por la manipulación de elementos explosivos. De los lesionados, 10 son niños y 14 son adultos.

Además, 719 personas resultaron lesionadas por riñas. Las localidades con más casos fueron: Usme, Usaquén, Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba y Rafael Uribe Uribe. La Policía también aseguró que hubo más de 210 comparendos por comportamientos que afectan a la ciudadanía.