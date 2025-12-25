Copa África 2025: Tablas de posiciones y resultados del posible rival de Colombia en el Mundial
Marruecos alberga la competencia de selecciones más importante de África.
La Copa Africana de Naciones terminó su primera fecha de la fase de grupos y se tomaron un respiro el 24 y 25 de diciembre, regresando a la acción el 26 de diciembre con el comienzo de la jornada 2.
En la primera jornada se puede decir que los llamados favoritos no sufrieron grandes sorpresas. Marruecos se impuso a Comoros 2-0 en el partido inaugural, Senegal venció a Botsuana 3-0 y Costa de Marfil salió victorioso 1-0 frente a Mozambique.
Cabe resaltar que esta edición de la Copa Africana de Naciones cobra relevancia para Colombia, pues en ella participa Congo, que puede ser rival de la Tricolor en el Grupo K del Mundial, en caso de que superen el repechaje intercontinental en marzo.
El equipo congoleño, que cuenta con conocidos futbolistas que militan en Europa, se estrenó con una victoria por la mínima diferencia sobre Benim, gracias al gol de Theo Bogonda. El grupo D lo comparten justamente con Botsuana y Senegal, este último su próximo rival por la fecha 2.
Vale la pena resaltar que el formato de la Copa Africana de Naciones admite en octavos de final, además de los dos primeros de cada grupo, a cuatro mejores terceros para disputar la instancia de eliminación directa.
Posiciones de la Copa Africana de Naciones
Grupo A
|POS
|Equipo
|PTS
|PJ
|+/-
|1
|Marruecos
|3
|1
|+2
|2
|Mali
|1
|1
|0
|3
|Zambia
|1
|1
|0
|4
|Comoros
|0
|1
|-2
Grupo B
|POS
|Equipo
|PTS
|PJ
|+/-
|1
|Sudáfrica
|3
|1
|+1
|2
|Egipto
|3
|1
|+1
|3
|Zimbabue
|0
|1
|-1
|4
|Angola
|0
|1
|-1
Grupo C
|POS
|Equipo
|PTS
|PJ
|+/-
|1
|Túnez
|3
|1
|+2
|2
|Nigeria
|3
|1
|+1
|3
|Tanzania
|0
|1
|-1
|4
|Uganda
|0
|1
|-2
Grupo D
|POS
|Equipo
|PTS
|PJ
|+/-
|1
|Senegal
|3
|1
|+3
|2
|Congo
|3
|1
|+1
|3
|Benim
|0
|1
|-1
|4
|Botsuana
|0
|1
|-1
Grupo E
|POS
|Equipo
|PTS
|PJ
|+/-
|1
|Argelia
|3
|1
|+3
|2
|Burkina Faso
|3
|1
|+1
|3
|Guinea Ecuatorial
|0
|1
|-1
|4
|Sudán
|0
|1
|-3
Grupo F
|POS
|Equipo
|PTS
|PJ
|+/-
|1
|Costa de Marfil
|3
|1
|+1
|2
|Camerún
|3
|1
|+1
|3
|Gabón
|0
|1
|-1
|4
|Mozambique
|0
|1
|-1
Así se jugará la fecha 2
Viernes 26 de diciembre
- Angola vs. Zimbabue
- Egipto vs. Sudáfrica
- Zambia vs. Comoras
- Marruecos vs. Malí
Sábado 27 de diciembre
- Benín vs. Botsuana
- Senegal vs. República Democrática del Congo
- Uganda vs. Tanzania
- Nigeria vs. Túnez
Domingo 28 de diciembre
- Gabón vs. Mozambique
- Guinea Ecuatorial vs. Sudan
- Argelia vs. Burkina Faso
- Costa de Marfil vs. Camerún
Así se jugará la fecha 3
Lunes 29 de diciembre
- Zimbabue vs. Sudáfrica
- Angola vs. Egipto
- Zambia vs. Marruecos
- Comoras vs. Malí
Martes 30 de diciembre
- Uganda vs. Nigeria
- Tanzania vs. Túnez
- Botsuana vs. República Democrática del Congo
- Benín vs. Senegal
Miércoles 31 de diciembre
- Guinea Ecuatorial vs. Argelia
- Sudan vs. Burkina Faso
- Gabón vs. Costa de Marfil
- Mozambique vs. Camerún
.