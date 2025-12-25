Copa África 2025: Tablas de posiciones y resultados del posible rival de Colombia en el Mundial

La Copa Africana de Naciones terminó su primera fecha de la fase de grupos y se tomaron un respiro el 24 y 25 de diciembre, regresando a la acción el 26 de diciembre con el comienzo de la jornada 2.

En la primera jornada se puede decir que los llamados favoritos no sufrieron grandes sorpresas. Marruecos se impuso a Comoros 2-0 en el partido inaugural, Senegal venció a Botsuana 3-0 y Costa de Marfil salió victorioso 1-0 frente a Mozambique.

Cabe resaltar que esta edición de la Copa Africana de Naciones cobra relevancia para Colombia, pues en ella participa Congo, que puede ser rival de la Tricolor en el Grupo K del Mundial, en caso de que superen el repechaje intercontinental en marzo.

El equipo congoleño, que cuenta con conocidos futbolistas que militan en Europa, se estrenó con una victoria por la mínima diferencia sobre Benim, gracias al gol de Theo Bogonda. El grupo D lo comparten justamente con Botsuana y Senegal, este último su próximo rival por la fecha 2.

Vale la pena resaltar que el formato de la Copa Africana de Naciones admite en octavos de final, además de los dos primeros de cada grupo, a cuatro mejores terceros para disputar la instancia de eliminación directa.

Posiciones de la Copa Africana de Naciones

Grupo A

POS Equipo PTS PJ +/- 1 Marruecos 3 1 +2 2 Mali 1 1 0 3 Zambia 1 1 0 4 Comoros 0 1 -2

Grupo B

POS Equipo PTS PJ +/- 1 Sudáfrica 3 1 +1 2 Egipto 3 1 +1 3 Zimbabue 0 1 -1 4 Angola 0 1 -1

Grupo C

POS Equipo PTS PJ +/- 1 Túnez 3 1 +2 2 Nigeria 3 1 +1 3 Tanzania 0 1 -1 4 Uganda 0 1 -2

Grupo D

POS Equipo PTS PJ +/- 1 Senegal 3 1 +3 2 Congo 3 1 +1 3 Benim 0 1 -1 4 Botsuana 0 1 -1

Grupo E

POS Equipo PTS PJ +/- 1 Argelia 3 1 +3 2 Burkina Faso 3 1 +1 3 Guinea Ecuatorial 0 1 -1 4 Sudán 0 1 -3

Grupo F

POS Equipo PTS PJ +/- 1 Costa de Marfil 3 1 +1 2 Camerún 3 1 +1 3 Gabón 0 1 -1 4 Mozambique 0 1 -1

Así se jugará la fecha 2

Viernes 26 de diciembre

Angola vs. Zimbabue

Egipto vs. Sudáfrica

Zambia vs. Comoras

Marruecos vs. Malí

Sábado 27 de diciembre

Benín vs. Botsuana

Senegal vs. República Democrática del Congo

Uganda vs. Tanzania

Nigeria vs. Túnez

Domingo 28 de diciembre

Gabón vs. Mozambique

Guinea Ecuatorial vs. Sudan

Argelia vs. Burkina Faso

Costa de Marfil vs. Camerún

Así se jugará la fecha 3

Lunes 29 de diciembre

Zimbabue vs. Sudáfrica

Angola vs. Egipto

Zambia vs. Marruecos

Comoras vs. Malí

Martes 30 de diciembre

Uganda vs. Nigeria

Tanzania vs. Túnez

Botsuana vs. República Democrática del Congo

Benín vs. Senegal

Miércoles 31 de diciembre

Guinea Ecuatorial vs. Argelia

Sudan vs. Burkina Faso

Gabón vs. Costa de Marfil

Mozambique vs. Camerún

.