Víctimas denuncian desconexión del gobierno frente a la realidad del Catatumbo

Norte de Santander.

La situación de orden público en la región del Catatumbo continúa siendo crítica y, según las organizaciones de víctimas, existe una marcada desconexión entre el panorama que expone el gobierno nacional y la realidad que enfrentan diariamente las comunidades en el territorio.

Así lo advirtió Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, quien aseguró a Caracol Radio que los recientes secuestros, los confinamientos y los enfrentamientos armados reflejan un recrudecimiento del conflicto que no coincide con las cifras oficiales.

“Pareciera que hay una desconexión muy directa del gobierno nacional y de las autoridades con relación a lo que realmente se vive en el territorio. No tienen cifras exactas de los hechos que se vienen presentando”, señaló Mayorga.

El líder social alertó que, mientras desde el nivel central se habla de disminuciones en este delito, en el Catatumbo se siguen registrando retenciones ilegales que no siempre son visibilizadas a nivel nacional.

“Estos secuestros no los estamos viendo reflejados en los reportes nacionales. Lo que sucede en el Catatumbo pareciera haberse normalizado”, afirmó.

Mayorga también expresó su preocupación por el impacto que los combates entre la Fuerza Pública y grupos armados están teniendo sobre la población civil, especialmente en zonas rurales de municipios como El Carmen, donde -según indicó- los enfrentamientos ponen en riesgo directo a las comunidades, situación que ha quedado registrada en videos difundidos por habitantes del territorio.

Uno de los puntos más sensibles, advirtió, es el confinamiento que viven comunidades rurales de Tibú, donde la población ha solicitado de manera reiterada la presencia de la institucionalidad.

“No se puede permitir que, a estas alturas, haya comunidades confinadas sin ninguna atención del Estado”, sostuvo.

Finalmente, el presidente de la Asociación Nacional de Víctimas insistió en que los anuncios de ceses al fuego deben traducirse en hechos concretos.

“Una cosa es lo que se anuncia y otra lo que realmente se cumple en el territorio. Las familias del Catatumbo merecen vivir en paz”, concluyó.