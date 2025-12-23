Catatumbo en alerta por desapariciones en medio del recrudecimiento del conflicto

Norte de Santander.

Las autoridades del municipio de Ocaña se mantienen en alerta ante los recientes hechos de violencia que se registran en la región del Catatumbo, especialmente por los casos de desapariciones reportados en zona rural, en medio del recrudecimiento del conflicto armado.

Así lo confirmó Hugo Guerrero, secretario de Gobierno de Ocaña, quien explicó a Caracol Radio que, tras conocerse la desaparición de una profesional de la salud en el corregimiento de Aguas Claras, se activaron de inmediato las rutas institucionales.

“Inmediatamente activamos todas las respectivas rutas; la Policía, a través del Gaula, está adelantando todas las investigaciones y esperamos tener mayor claridad en el transcurso del día”, señaló el funcionario.

Guerrero fue enfático en indicar que, por ahora, las autoridades manejan el caso como una desaparición, mientras avanzan las verificaciones en terreno.

“Es importante dejar claro que en este momento hablamos de una presunta retención, y es materia de investigación establecer qué fue lo que ocurrió”, precisó.

El secretario también relacionó estos hechos con la compleja situación de orden público que vive el municipio desde comienzos de año.

“Desde el 16 de enero estamos en una emergencia derivada de enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Esta dinámica del conflicto trae consecuencias, como las desapariciones que se han presentado recientemente, especialmente de mujeres, en la zona rural del municipio”, afirmó.

Frente a las declaraciones del gobierno nacional sobre una disminución del secuestro en el departamento, Guerrero sostuvo que, aunque las cifras oficiales muestran reducciones frente a años anteriores, la realidad reciente genera preocupación.

“La información de la Policía indica que hay una reducción en comparación con vigencias pasadas, pero no podemos desconocer que en los últimos días se han presentado estos casos que hoy son objeto de investigación”, explicó.

Finalmente, el funcionario hizo un llamado a los grupos armados a cesar las acciones violentas contra la población civil, especialmente en esta temporada de fin de año.

“Rechazamos de manera rotunda cualquier acción contra la comunidad ocañera. En esta época de Navidad lo que se espera es que las familias puedan estar tranquilas, en paz, y no enfrentando este tipo de situaciones”, concluyó.