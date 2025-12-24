Washington Aguerre se despidió de Medellín y le dejó sentido mensaje a los hinchas

Fin al ciclo en Independiente Medellín para Washington Aguerre. El arquero uruguayo regresará a Peñarol, equipo en el que estuvo en dos oportunidades, y firmará un contrato por las próximas dos temporadas. Además, su llegada cuenta con el aval del entrenador Diego Aguirre.

“No quería ni irme, pero pasaron cosas, no hay mal que por bien no venga. Ayer cuando hable con mi representante Rafa Monge y después con Diego (Aguirre), quedé feliz cuando me dijeron que se había concretado todo. No quería otra vez pasar lo mismo que pasé el año pasado. Esta vez fue mucho más rápido”, dijo recientemente en una entrevista recordando su deseo de jugar en Peñarol, el equipo de sus amores.

Aguerre y su despedida del DIM

En su cuenta de Instagram, el portero charrúa le dejó un mensaje a la hinchada del cuadro Poderoso, asegurando que es la mejor del país. Por su parte, manifestó que dio todo de sí para lograr los objetivos.

“Hoy me toca despedirme de un hermoso club. Fue un año con muchas emociones alegrías y tristezas pero siempre con amor puro hacia ustedes. Di hasta lo que no tenía para lograr los objetivos y me voy con la frente en alto de haber dejado todo en cada partido con aciertos y errores pero siempre dejando todo”, se lee inicialmente en la publicación.

Tras agradecerle a los miembros de la institución, le dejó un mensaje a la afición: “Me voy con profunda admiración a esta hermosa hinchada, la más leal y sin dudas la mejor hinchada del país, un amor inigualable que se siente en cada partido. GRACIAS por tanto cariño y sin dudas se ganaron un fanático más”.

Con Medellín disputó 45 partidos y fue figura en varios de ellos, incluidas las finales de la Liga Apertura y la Copa Colombia, en las que no pudieron conseguir el título. Además, recibió 12 amarillas y una expulsión, siendo protagonista de controversias y hechos de provocación.

Aguerre recibió un castigo de dos fechas de suspensión tras los altercados de la última jornada de cuadrangulares ante Atlético Nacional, en la que hubo enfrentamientos con Matheus Uribe. Ahora regresa a Peñarol para una tercera etapa y volverá a disputar Copa Libertadores, mientras que Medellín parece tener encaminado su reemplazo con Salvador Ichazo, quien jugó para Deportivo Pereira.