¿Van a parar el inicio de la liga? Dimayor aclaró qué pasará en enero con el FPC

El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, habló en La Polémica de Caracol Radio y aclaró algunas situaciones en torno a la Liga colombiana y la Copa Colombia, de la cual se ha hablado en las últimas horas. Puntualmente, al respecto, mencionó que los títulos de Copa Colombia antes del 2008 no serán retirados y ratificó que se refirió a un tema de reestructuración a partir de la fecha, por pedido de la Conmebol.

“Se lo envié escrito a Diego (Rueda). Yo arranqué y dije que desde el 2008 se había reestructurado la Copa Colombia. La Conmebol autorizó que se hicieran torneos nacionales que tuvieran una inclusión de categorías profesionales de todos los países y lo hicimos con la A y la B. Se inició en el 2008 y se ha hecho sin ninguna interrupción”, inició diciendo.

“Antes, yo no desconozco que se hicieron competencias que dieron origen a campeones, la duda era de qué nombre se le daba, porque lo que se buscó era que hubiera un patrocinado para mantener la subsistencia de la liga, de la copa misma, y así se ha mantenido hasta la fecha”, añadió.

Respecto a los campeones de la llamada Copa Colombia antes del 2008, recalcó: “Por eso se habla de una reestructuración, de un torneo nuevo (desde 2008), de una copa que ha dado campeones. Pero no se pueden negar que hubo unos torneos, que también tuvieron unos campeones y hacen parte de los palmareses de cada uno de los clubes”.

Respondiendo a la pregunta de si se iban a retirar esos títulos a los clubes, sentenció: “Fueron títulos oficiales porque fueron organizados por la Dimayor y ni yo ni nadie puede quitar esos títulos, sería negar que se hicieron esos campeonatos y que tuvieron campeones y un trofeo que se entregó. Eso no se puede negar, la historia está escrita, y hace parte del palmarés de cada club”.

¿Qué va a pasar con el inicio de la Liga?

Respecto a una posible postergación para el inicio de la liga colombiana a raíz de los desmanes ocurridos en la final de la Copa Colombia, a la espera de una reunión con el Gobierno de Colombia para tratar el asunto, resaltó que es posible, pero todo dependerá de ese encuentro pactado para el 5 de enero.

“Se habla de una posible espera por lo de Medellín. Tenemos una reunión citada por el Viceministerio del Interior para el día 5 de enero, la cual tenemos que atender. No conocemos el temario, un orden del día normal. Hemos trabajado durante el año y lo que queremos es unificar protocolos de estadios. Hay una descoordinación total de los protocolos de seguridad. Desde el gobierno existe la comisión, pero no tiene autonomía en lo regional. La policía en este momento alega no tener responsabilidad de lo que ocurra en los estadios”, precisó, por lo que solo hasta esa fecha se sabrá.

Por su parte, se refirió a la conformación del fixture para el próximo semestre, mencionando que están a la espera de las entidades regionales y la programación de eventos en los estadios para poder emitir el calendario bajo el uso del software ya implementado.

“Hubo varios problemas que no fueron superiores a los que veníamos enfrentado en los años anteriores. Se cumplió en el 87% y lo que hubo fue cambios de horarios, pero no de fechas, logramos un ahorro en tiquetes aéreos y hoteleros. Fue de gran valor. Tenemos que ajustarlo y les pedimos a las regionales para que nos colaboren con la programación cultural de los estadios, no nos han respondido todos, si no nos responden el 5 de enero sacaremos la programación y ahí vienen los inconvenientes, porque si no tenemos los insumos que necesitamos el producto no es el que queremos”, concluyó.