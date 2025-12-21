Estos son los arqueros con más vallas invictas durante el 2025: uno de ellos jugó apenas seis meses

La Liga Colombiana cerró la temporada 2025 como un año cargado de emociones y finales memorables. Varios equipos que partían como favoritos para llegar a la final se quedaron en el camino, mientras que la inconformidad de los hinchas con la dirección de algunos clubes marcó el desarrollo del campeonato, hechos que hicieron de la temporada una de las más destacadas.

En el primer semestre, Independiente Santa Fe se consagró campeón tras imponerse al Medellín, con la histórica anotación de Hugo Rodallega, quien incluso marcó lesionado. El León logró conseguir su tan anhelada décima estrella, bajo la dirección de Jorge Bava.

Por otro lado, en el segundo semestre Junior alcanzó su undécima estrella luego de golear 4-0 a Deportes Tolima en el marcador global. José Enamorado fue la gran figura de la serie al anotar tres de los cuatro goles que sellaron el título para el conjunto barranquillero.

¡¡¡ 𝑪𝑬𝑳𝑬𝑩𝑹𝑨𝑵 𝑳𝑶𝑺 ‘𝑻𝑰𝑩𝑼𝑹𝑶𝑵𝑬𝑺’ !!! 🦈🏅🎊@JuniorClubSA es el campeón de la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2025 🏆 Felicitaciones a los ‘Rojiblancos' por su undécima estrella 🔴⚪️⭐️#LoDamosTodo ⚽️ pic.twitter.com/PHeakL7NDr — DIMAYOR (@Dimayor) December 17, 2025

Estas fueron las vallas invictas del 2025 de la Liga Colombia

En las últimas horas, la Dimayor dio a conocer a través de sus redes sociales el listado de los cinco arqueros con más vallas invictas durante la temporada 2025. El ranking muestra una diferencia mínima entre ellos, en su mayoría, está conformado por porteros de equipos grandes. No obstante, también hubo algunas sorpresas que llamaron la atención dentro de la lista.

Aldair Quintana, de Atlético Bucaramanga, lidera el ranking de arqueros con más vallas invictas en la Liga Colombiana, con un total de 20, seguido de Andrés Mosquera Marmolejo, de Independiente Santa Fe, quien suma 19.

Por su parte, los uruguayos Washington Aguerre, del Medellín, y Cristopher Fiermarín, del Tolima, se encuentran igualados con 16 partidos sin recibir gol. Curiosamente, la lista la cierra Álvaro Montero, que en tan solo seis meses con Millonarios tuvo 15 vallas invictas.

A continuación el top 5 de los arqueros