Tres pueblos patrimonio de Colombia, ideales para despedir el 2025: Son bellísimos y tranquilos

En Colombia existen múltiples sitios que han sido reconocidos por su belleza, cultura y tradición a lo largo de los años. Esto no solo incluye a las grandes ciudades, sino que también, a corregimientos y pueblos. Es así que, dentro de todos los pueblos que hay en los territorios, hay tres que destacan, no por ser más hermosos que otros, sino por ser considerados Patrimonio Nacional.

Le recomendamos: Estos son los alumbrados más bonitos de Colombia, según la IA: ¿cuál le gustaría visitar?

Teniendo en cuanta la información anterior, estos son los tres pueblos patrimonio de Colombia que cuentan con características únicas que los visitantes pueden aprovechar, cada una de ellas ubicadas en diferentes departamentos del país:

Barichara, Santander

Este emblemático lugar es uno de los más reconocidos en Colombia por su estructura única, puesto que cada casa y construcción, se adorna de un precioso color y arquitectura colonial. Estas son algunas de sus características:

Conocido como el pueblo más lindo de Colombia por su encanto, uno de sus datos curiosos, es que su nombre significa “lugar de descanso”.

Su gastronomía y calles.

Diferentes actividades ofrecidas a los turistas y locales, como lo son la elaboración de algunas artesanías.

Villa de Leyva, Boyacá

Este pueblo ubicado en Boyacá es uno de los más reconocidos y visitados mes a mes, puesto que su arquitectura y calles apedreadas, lo han hecho destacar. Estas son algunas de sus características:

Un pueblo colonial excepcional con una de las plazas más grandes de Colombia, es un lugar en el que tiende a tomarse varias fotografías.

Cuenta con varios sitios para visitar, como lo es el Museo del Fósil, pozos azules y el Museo del Chocolate.

Conocido también por los espectáculos ofrecidos en el día de las velitas, puesto que realizan todo un show de fuegos artificiales.

Le puede interesar: Según IA, este es el pueblo más hermoso para recibir el Año Nuevo en Colombia: Es inolvidable

Santa Cruz de Mompox, Bolívar

Según reportes realizados por Procolombia, Mompox es uno de los pueblos que mayor historia tienen en Colombia. Cuenta con un centro histórico que fue declarado Monumento Nacional en 1959 y, ya en 1995, fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, un reconocimiento especial y único. Asimismo, se destaca por la Iglesia de Santa Bárbara, construida en 1630. Estas son algunas de sus características:

Mompox nació y creció gracias al río Magdalena: fue un puerto clave del comercio colonial .

. Es conocida como “la ciudad que parece detenida en el tiempo”.

A diferencia de otros pueblos coloniales, conserva casi intacta su traza urbana, arquitectura y ritmo de vida desde la época colonial.

desde la época colonial. Mompox es cuna de la filigrana momposina, una técnica artesanal en oro y plata reconocida a nivel nacional e internacional, y que, a su vez, ha sido un saber ancestral.

Barichara, Villa de Leyva y Santa Cruz de Mompox representan una muestra viva de la riqueza cultural, histórica y patrimonial de Colombia. Cada uno de estos pueblos, desde sus tradiciones, arquitectura y entorno, ofrece experiencias únicas que permiten a los visitantes conocer y valorar la diversidad del país más allá de las grandes ciudades.

Su reconocimiento como Patrimonio Nacional y, en el caso de Mompox, como Patrimonio de la Humanidad, no solo resalta su belleza, sino también la importancia de preservar estos territorios que guardan la memoria, identidad y saberes ancestrales de Colombia.

Otras noticias: “Imagina y vive el Cauca”: La plataforma que impulsa el crecimiento del departamento