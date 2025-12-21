Según IA, este es el pueblo más hermoso para recibir el Año Nuevo en Colombia: Es inolvidable // Caracol Radio // Imágen: Gemini

Con el calendario marcando la recta final del año, la búsqueda del destino perfecto para la noche del 31 de diciembre se convierte en una prioridad para miles de familias y grupos de viajeros en Colombia, muchos de ellos con la misma pregunta, cuál es el lugar adecuado para esta festividad.

Ante la inmensa oferta turística que posee Colombia, la respuesta rápida y una de las más populares es viajar hacia la zona costera, ciudades como Cartagena o Santa Marta se posicionan como las favoritas por los viajeros, sin embargo, por temas de tiempo y presupuesto, hay otras opciones más cercanas a la capital del país que pueden ofrecer una experiencia única.

Tras consultar a la Inteligencia Artificial y analizar variables como arquitectura patrimonial, oferta gastronómica, seguridad, atmósfera festiva y “potencial fotográfico” (clave en la era de las redes sociales), la tecnología ha arrojado un veredicto contundente.

No es Cartagena con su brisa marina, ni el Eje Cafetero con su verde infinito. El pueblo elegido por la IA como el escenario más hermoso e inolvidable para recibir el 2026 es Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá.

¿Por qué Villa de Leyva es la elección de la IA?

La Inteligencia Artificial recopiló miles de reseñas de viajeros, tendencias de búsqueda y datos climáticos. Según el análisis, este municipio destaca por tres factores que lo hacen imbatible para el 31 de diciembre:

El escenario monumental: Su Plaza Mayor, con 14.000 metros cuadrados de empedrado y rodeada de edificaciones coloniales blancas con balcones de madera, funciona como un “teatro a cielo abierto”. La IA destaca que la iluminación navideña en este entorno genera un contraste visual superior al de otros destinos, ideal para la memoria visual de los asistentes. La atmósfera navideña: A diferencia del caos que pueden presentar grandes ciudades capitales, Villa de Leyva ofrece una mezcla de celebración y tranquilidad. El clima, generalmente seco y frío en las noches de diciembre, invita al recogimiento, al uso de ruanas elegantes y al consumo de bebidas calientes, creando una sensación psicológica de “hogar” y “confort”. Oferta en un entorno turístico: El algoritmo valora positivamente que, siendo un pueblo tradicional, cuenta con una infraestructura hotelera y gastronómica de talla internacional, capaz de satisfacer tanto al turista que busca una picada boyacense como a quien prefiere una cena de autor de cinco tiempos.

La experiencia de la medianoche: Un espectáculo sensorial

De por sí, recibir el año nuevo en el municipio es catalogado como un ritual, esto debido a que la plaza se convierte en el punto de encuentro de miles de personas, quienes se acercan a admirar el show de luces y pirotecnia, aunque esta última ha sido regularizada en pro de la preservación de la fauna que habita en el lugar.

La IA describe esta experiencia como “cinematográfica”. Los visitantes suelen llevar sus propias uvas y champaña a la plaza, o a las terrazas de los restaurantes aledaños, para realizar el conteo regresivo bajo un cielo que, gracias a la baja contaminación lumínica de la zona rural, suele permitir ver las estrellas.

Lo que se debe saber si piensa viajar

Si decide seguir la recomendación de la tecnología y poner rumbo a Boyacá, tenga en cuenta estos datos logísticos para evitar contratiempos:

La ruta: Desde Bogotá, el trayecto es de aproximadamente 3 a 4 horas (165 km). La recomendación es salir muy temprano o viajar días antes, tomando la ruta por Tunja o la variante por Samacá para evitar los trancones típicos de la Autopista Norte en estas fechas.

Desde Bogotá, el trayecto es de (165 km). La recomendación es salir muy temprano o viajar días antes, tomando la ruta por o la variante por Samacá para de la en estas fechas. Alojamiento: La ocupación suele llegar al 100% rápidamente. La IA sugiere buscar opciones no solo en el casco urbano, sino en las veredas aledañas , donde la oferta de glamping y casas campestres ha crecido exponencialmente, ofreciendo mayor privacidad.

La ocupación suele llegar al La IA sugiere buscar opciones no solo en el casco urbano, sino en las , donde la oferta de y casas campestres ha crecido exponencialmente, ofreciendo mayor privacidad. Presupuesto: Es un destino de alta demanda. Una cena de San Silvestre puede oscilar entre los $150.000 y $400.000 pesos por persona en restaurantes de la plaza, aunque existen opciones más económicas en las calles aledañas.

Planes complementarios para el 1 de enero

El viaje no termina con las doce campanadas. Para el primer día del año, la región ofrece actividades que permiten desintoxicar el cuerpo y la mente:

Pozos Azules: Unos lagos artificiales de color turquesa vibrante que contrastan con el paisaje desértico, ideales para una caminata.

Unos lagos artificiales de color turquesa vibrante que contrastan con el paisaje desértico, ideales para una caminata. Viñedos de la región: En la vía a Sutamarchán, el enoturismo ha cobrado fuerza. Una copa de vino local es una forma sofisticada de iniciar el año.

En la vía a Sutamarchán, el enoturismo ha cobrado fuerza. Una copa de vino local es una forma sofisticada de iniciar el año. Museo del Fósil: Un plan cultural ideal para familias con niños, recordando que este territorio fue un mar hace millones de años.

“Mi noche favorita”: turista estadounidense en Villa de Leyva

Tras la celebración del ‘día de las velitas’ el pasado 7 de diciembre, en redes sociales se hizo viral el video de una turista norteamericana que decidió dejarse envolver por la magia de Villa de Leyva y describió su experiencia como su “noche favorita del año”; además, compartió su sorpresa por vivir un “momento surreal”.