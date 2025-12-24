Puerto Colombia activa plan de seguridad para el ‘desenguayabe’ en sus playas

Con el objetivo de garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana durante la jornada de ‘desenguayabe’ en esta época de fin de año, la Alcaldía de Puerto Colombia activó un amplio dispositivo institucional que cubrirá tanto el casco urbano como los 18 kilómetros de playas bajo jurisdicción del municipio.

De acuerdo con el secretario de Gobierno, Saúl Leiva, el plan contempla el despliegue de 220 unidades encargadas de velar por el orden público, la prevención de emergencias y la atención oportuna de cualquier eventualidad que pueda presentarse durante esta fecha de alta afluencia de visitantes.

Dentro del componente operativo se destacan 55 integrantes del Grupo de Salvamento y Rescate de Puerto Colombia, quienes realizarán vigilancia permanente en las playas. A este equipo se suman 45 uniformados de la Policía Nacional, 30 efectivos del Ejército, 45 agentes de tránsito municipal y el apoyo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, fortaleciendo así la capacidad de respuesta ante emergencias.

Desde la administración municipal se reiteró el llamado a propios y turistas para que acaten las medidas de prevención establecidas por las autoridades, especialmente evitar el ingreso a las playas en estado de embriaguez y abstenerse de lanzarse desde los espolones, prácticas que representan un alto riesgo para la vida.

Finalmente, las autoridades invitaron a disfrutar de las playas, la gastronomía y los atractivos turísticos de Puerto Colombia de manera responsable, contribuyendo a una jornada segura y sin contratiempos para todos.