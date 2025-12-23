Alcaldía y Policía de Barranquilla activan dispositivo de seguridad para este 24 y 25 de diciembre

La Alcaldía de Barranquilla tiene listo un robusto dispositivo de seguridad para el 24 y 25 de diciembre, en conjunto con las Fuerzas Militares y la Policía.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Una de las estrategias que se mantiene y será fortalecida estos días será las Caravanas por la Vida. Cinco caravanas recorrerán cada día los puntos en los que se requiere mayor presencia de las autoridades en cada una de las localidades.

Además, el Escuadrón Antipólvora de la Policía, en articulación con la Oficina de Inspecciones y Comisarías, realizará controles para evitar la venta y uso de pólvora.

Para estas estrategias, la Policía dispone de 885 policías, de los cuales 389 son adicionales al número total de policías de la ciudad.

Estos uniformados también se desplegarán en otros planes operativos como el control en el Centro para acompañar a comerciantes y ciudadanos que vayan a hacer sus compras.

De igual manera, el Plan Baliza con los CAI móviles en sectores priorizados, despliegue en 51 zonas de atención, puestos de control dinámicos, puestos de control para el control de embriaguez y el denominado Plan Desenguayabe con el que se hará control en lugares turísticos y a eventos no autorizados que generen aglomeraciones.

También se tendrá el acompañamiento del helicóptero ‘Halcón’ de la Policía y la estrategia drónica para vigilancia aérea.

La Policía Metropolitana de Barranquilla también dispone de las especialidades como Goes, Elite, Sijin y Sipol para que se sumen a las acciones operativas.

La Segunda Brigada del Ejército, a través del Batallón de Policía Militar Número 2 ‘Ciudad de Barranquilla’, dispuso de 400 soldados que se unirán a la Policía para robustecer cada uno de los planes.

El Grupo de Guardacostas tendrá dos unidades de reacción rápida que harán controles en el río Magdalena y el sector de Puerto Mocho y Las Flores, principalmente a embarcaciones turísticas y de recreación que hacen recorridos por la arteria fluvial.

Desde la Alcaldía Distrital también se pone a disposición todas sus capacidades institucionales desde las secretarías de Salud, Tránsito y Seguridad Vial, Gobierno y la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Todo el plan operativo será monitoreado desde el Puesto de Mando Unificado que será instalado el 24 de diciembre y se extenderá hasta el día 26.