Ropa, tecnología y bisutería entre los regalos más apetecidos en la Navidad en el Quindío

Armenia

En el marco de esta fecha tan importante es alta la afluencia de personas en el centro de Armenia que concentra gran número de establecimientos comerciales.

Precisamente la directora de Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco en el departamento Diana Patricia López se mostró optimista debido a la receptividad de la comunidad con el comercio local lo que permite una importante dinámica económica.

Dijo que los eventos han sido clave como preámbulo a la fecha de Navidad como fue el festival Inspira y el Armenia Despierta que dejó positivos resultados para el comercio de la ciudad y el departamento.

“Estamos muy contentos de tanta convocatoria que se ha hecho, tantos eventos que se han hecho en esta Navidad, como fue el Black Friday que superó las expectativas, después el Festival Inspira que hicimos con la Alcaldía y ahora Armenia Despierta. Le digo que ha superado las expectativas y las ventas han sido impresionantes. Inclusive Armenia Despierta colapsó el comercio", mencionó.

Destacó que los productos que mayor demanda registran en esta temporada de regalos son la bisutería, ropa, calzado, tecnología y los dulces que hacen parte fundamental de las novenas.

“Como digo yo siempre, local, compren en el Quindío que están todos los comerciantes listos y atentos para para atenderlos y que tenemos todos los productos de calidad", mencionó.

Añadió: “Aquí tenemos de todo y es un apoyo económico a nuestra ciudad, es un apoyo económico para Armenia, es el apoyo que tenemos para el desarrollo y las actividades que tenemos y los comerciantes están atentos y listos, se han preparado muchísimo para que vengan y compren".

Fue clara que articulan esfuerzos con las autoridades para garantizar la seguridad en esta fecha de navidad.

“Estoy muy contenta porque los almacenes llenos, la gente comprando, la alegría, todo esta Navidad que se ha visto este año, pues creo que ha sido como diferente a los otros años donde la gente responde, donde se ve la tranquilidad, la felicidad y tenemos ejército y policía por todos lados que es lo que más nos tranquiliza a todos", indicó.