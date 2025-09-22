Inició el cierre de la calle segunda norte de Armenia ¿Qué dicen desde Fenalco?

Armenia

Recordemos que hoy lunes 22 de septiembre inició el cierre de la calle segunda norte en el sector del coliseo del Café de la ciudad por obras de alcantarillado y que tendrá una duración de dos meses aproximadamente.

La directora de Fenalco en el Quindío, Diana Patricia López reconoció que sin duda habrá afectaciones para el sector comercial de la zona, aunque resaltó la importancia de las obras para el desarrollo de la ciudad.

Afirmó que es fundamental trabajar de la mano con los comerciantes del sector para que no se vean tan perjudicados como cuando ocurrió en su momento en la carrera 19 por las obras de Amable.

“Sí, van a tener afectaciones. Obviamente no podemos decir que no estamos de acuerdo con el avance y el desarrollo de nuestra ciudad, que esto es por el bien de nosotros, pero sí tenemos que seguir trabajando con los comerciantes para que ellos no vayan a afectarse", dijo.

Envío un llamado muy especial a la ciudadanía para apoyar al comercio como continuar consumiendo los productos, accediendo a los servicios para no dejar de comprar.

“Tenemos que buscar alternativas y que la gente por más que vaya en el carro, vaya a pie a comprarles a todos estos comerciantes, que no dejen de comprar, que lo sigamos apoyando, pero también tenemos que apoyar el desarrollo de nuestra ciudad", resaltó.

También enfatizó que es crucial que se cumplan los tiempos establecidos para el cierre con el fin de no generar mayores afectaciones para el comercio de esta zona de la ciudad.