Plan de seguridad de Navidad frena comercio irregular en zonas turísticas de Medellín

Medellín

La Alcaldía de Medellín adelantó un operativo especial del Plan Navidad en los principales corredores urbanos de la ciudad, con el objetivo de frenar actividades irregulares asociadas a la ocupación indebida del espacio público, especialmente en zonas de alumbrados y alta afluencia turística.

Durante la intervención, los equipos de control censaron y regularon a vendedores informales, incautaron elementos no autorizados y detectaron puntos donde se desarrollaban prácticas ilegales que afectaban la seguridad, la movilidad y el tránsito de visitantes. Las autoridades identificaron que algunas personas aprovechaban la afluencia nocturna para evadir los controles institucionales e instalar estructuras móviles, carretas y mercancía en horarios no permitidos y en áreas restringidas.

Entre las conductas detectadas se encontraban la venta de mercancía no certificada, la obstrucción del espacio público y la manipulación de objetos prohibidos, situaciones que generaban riesgos para la seguridad, alteraban el flujo peatonal y afectaban el orden público. La detección temprana permitió activar controles inmediatos y desarticular puntos de aglomeración clandestina.

“Nuestro compromiso es garantizar que Medellín viva una Navidad segura, con espacios ordenados y libres de actividades que pongan en riesgo a residentes y visitantes. La autoridad está presente y actúa con claridad y determinación”, señaló el subsecretario de Espacio Público, David Ramírez.

Plan de seguridad en navidad

Desde el inicio del Plan Navidad, las autoridades ya habían detectado intentos de conformar puntos de venta clandestinos y de transportar mercancía irregular hacia corredores turísticos, lo que facilitaba dinámicas de microcomercio ilegal. También se documentaron casos de reincidencia en ocupación no autorizada en sectores como la Avenida del Río, La Playa y Parques del Río, lo que motivó el fortalecimiento de los dispositivos de control y la articulación operativa entre dependencias.

Los elementos incautados fueron trasladados a los centros de acopio establecidos. La Administración Distrital anunció que continuará intensificando los controles móviles y las verificaciones sectorizadas para impedir la instalación de puntos irregulares y garantizar el cumplimiento de las medidas del Plan Navidad.