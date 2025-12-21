Autoridades alistan dispositivos de seguridad por la llegada de la navidad

Cúcuta

Las autoridades en Norte de Santander y la ciudad de Cúcuta alistan una mayor operatividad para contrarrestar factores que puedan alterar la celebración de la navidad en esta zona del país.

Por ello, en la región la policía del departamento a través de su comandante coronel Jorge Bernal ha dispuesto de un grupo especial encargado de la vigilancia y la seguridad en los 34 municipios de la región.

De la misma manera, las especialidades de la institución tendrán la labor de apoyar las acciones de policía judicial para evitar la comisión de delitos durante las celebraciones de estas fiestas.

En Cúcuta y los municipios del área metropolitana las autoridades a través del comandante coronel Fabio Ojeda ha dispuesto de mayor apoyo tecnológico para apoyar los procedimientos y avanzar en acciones tendientes a evitar alteraciones del orden público.

Los dos oficiales coinciden en intensificar el control a la venta y uso de la pólvora, el exceso en la ingesta de licor, y las acciones de inseguridad en el comercio derivada de la afluencia de público.