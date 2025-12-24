Operativos preventivos para evitar cierres viales no autorizados en Navidad y fin de año

Medellín

Actualmente, la ciudad cuenta con más de 300 agentes de tránsito, 26 grúas y 10 camiones distribuidos en los principales corredores viales, zonas turísticas y sectores de alta afluencia.

Los operativos incluyen tamizajes de alcoholemia, el uso de laboratorios móviles, especialmente durante los fines de semana, y controles permanentes enfocados en la regulación, el control y la prevención de la accidentalidad. Estas acciones se mantendrán hasta el próximo 12 de enero, con refuerzos especiales los días 24, 25 y 31 de diciembre, y el 1 de enero.

Otro de los frentes priorizados es el control al mal parqueo, una de las principales causas de congestión vial en la ciudad. Diariamente se realizan operativos en comunas como La Candelaria, Laureles, El Poblado y sectores nororientales y centroorientales, donde se inmovilizan en promedio entre 25 y 30 vehículos y hasta 120 motocicletas por estacionamiento indebido.

Asimismo, en el sector de Manrique, se han adelantado 48 operativos para evitar la invasión del carril exclusivo del Metroplús, con un balance de más de 800 vehículos inmovilizados.

Frente a las festividades barriales, la Secretaría hizo un llamado a la ciudadanía a no cerrar vías sin autorización, advirtiendo que esta práctica afecta la convivencia y la movilidad. En coordinación con la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad, se adelantan operativos preventivos para evitar bloqueos en calles y callejones durante las celebraciones navideñas.

Las autoridades reiteraron el llamado a no conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, portar los documentos al día y respetar las normas de tránsito, como medidas clave para evitar tragedias en esta temporada de alta movilidad.