Atención conductores: vías al noroccidente de Medellín tendrán cierres entre el 25 y 26 de diciembre

Medellín, Antioquia

Por la realización del evento “Los chorros con Richy”, del artista Ryan Castro, la Secretaría de Movilidad de Medellín autorizó cierres viales en la comuna 6, Doce de Octubre, en el noroccidente de la ciudad.

Las restricciones iniciarán a las 6:00 a. m. del jueves 25 de diciembre y se extenderán hasta las 6:00 p. m. del viernes 26 de diciembre, debido a las labores de montaje, desarrollo y desmontaje del espectáculo.

Las vías que tendrán cierre total son la carrera 70, entre las calles 104 y 106, y las calles 104A, 104B y 105A, entre las carreras 70 y 72A, en el sector de Pedregal, cerca del SENA y del Teatro al Aire Libre Pedregal.

El evento se desarrollará entre las 5:00 p. m. del jueves 25 y las 5:00 a. m. del viernes 26 de diciembre, con un aforo aproximado de 500 personas.

Aunque no se solicitó acompañamiento permanente de agentes de tránsito, la Secretaría de Movilidad realizará seguimiento para minimizar las afectaciones en la movilidad del sector.

La Administración Distrital invitó a la ciudadanía a planear sus desplazamientos con anticipación, acatar las recomendaciones oficiales y utilizar el transporte público, reiterando su compromiso con una movilidad segura y ordenada.