MinDefensa ofreció $200 millones por responsables del asesinato de intendente de Policía en Cauca

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó de manera contundente el ataque armado contra una patrulla de la Policía Nacional que cobró la vida del intendente Guillermo Martínez, en hechos ocurridos en zona rural del municipio de Santander de Quilichao, norte del Cauca.

Le recomendamos: MinDefensa, Pedro Sánchez, calificó como ‘cínicos y mentirosos’ los anuncios de cese al fuego

Asimismo, anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables y hasta 20 millones de pesos por datos que conduzcan a su identificación.

#CAUCA | El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó el ataque armado contra una patrulla de la policía en Cauca que cobró la vida del intendente Guillermo Martínez y anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita la captura de los… pic.twitter.com/ZKzbNKITPR — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 24, 2025

De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, el intendente Martínez fue asesinado cuando adelantaba una verificación en el sector rural del norte del Cauca, en desarrollo de labores orientadas a proteger a la población civil.

En el mismo hecho, un patrullero resultó herido y recibe atención médica

#ATENCIÓN #Cauca | Un intendente de la policía fue asesinado en medio de un ataque armado a una caravana de la policía en zona rural de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca. Otro uniformado resultó herido.https://t.co/vwS5QSGZRX pic.twitter.com/skDlZPbTDG — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 23, 2025

El ministro señaló que “este ataque no va dirigido únicamente contra la Fuerza Pública, sino contra la población colombiana”. Asimismo, reiteró que “cada agresión contra policías o militares representa un atentado directo contra la sociedad”.

En la zona continúan las operaciones militares y policiales para ubicar y capturar a los responsables de este ataque armado.

Otras noticias: Ejército frustra atentado en la vía Panamericana en Nariño