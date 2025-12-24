MinDefensa ofreció $200 millones por responsables del asesinato de intendente de Policía en Cauca
El hecho ocurrió en zona rural de Santander de Quilichao. Un patrullero resultó herido.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó de manera contundente el ataque armado contra una patrulla de la Policía Nacional que cobró la vida del intendente Guillermo Martínez, en hechos ocurridos en zona rural del municipio de Santander de Quilichao, norte del Cauca.
Asimismo, anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables y hasta 20 millones de pesos por datos que conduzcan a su identificación.
De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, el intendente Martínez fue asesinado cuando adelantaba una verificación en el sector rural del norte del Cauca, en desarrollo de labores orientadas a proteger a la población civil.
En el mismo hecho, un patrullero resultó herido y recibe atención médica
El ministro señaló que “este ataque no va dirigido únicamente contra la Fuerza Pública, sino contra la población colombiana”. Asimismo, reiteró que “cada agresión contra policías o militares representa un atentado directo contra la sociedad”.
En la zona continúan las operaciones militares y policiales para ubicar y capturar a los responsables de este ataque armado.
