MinDefensa, Pedro Sánchez, calificó como ‘cínicos y mentirosos’ los anuncios de cese al fuego

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, visitó el departamento de Nariño tras la desactivación de una carga explosiva instalada por el frente Franco Benavides de las disidencias de las FARC, y que pretendía ser detonada en el puente Bermúdez, en la vía que comunica a Pasto con el aeropuerto Antonio Nariño, lo que mantuvo el corredor cerrado por más de 7 horas.

Desde Nariño, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, cuestionó los anuncios de cese al fuego emitidos por grupos armados ilegales y aseguró que, pese a esos comunicados, continúan ejecutando acciones terroristas contra la población civil y la fuerza pública.

El funcionario insistió en que la seguridad no puede depender de decisiones unilaterales de organizaciones criminales y anunció el despliegue permanente de las autoridades en corredores estratégicos como la vía Panamericana.

“No hay ningún cese al fuego con alguna organización criminal. Estos criminales han anunciado que harán un cese al fuego; son cínicos, son mentirosos, son terroristas. En su ADN existe simplemente el delito. Entonces es difícil creerles, o es imposible creerles”, señaló.

El jefe de la cartera de Defensa agregó que esos grupos “dicen que exigen vías, pero atacan a nuestros ingenieros militares y asesinan civiles cuando estamos construyendo vías; dicen que quieren salud, pero atacan con drones hospitales transitorios; dicen que quieren educación, pero buscan mantener aisladas y esclavas del narcotráfico a las personas”.

Aseguró en que la paz y la movilidad segura dependen de la acción sostenida del Estado y no de anuncios coyunturales de los ilegales.

Violencia en el Sur de Colombia

El ministro explicó que, pese a anuncios de no cometer atentados durante la temporada decembrina por parte de estructuras ilegales, se frustraron acciones terroristas en el Cauca gracias a información ciudadana y operaciones conjuntas del Ejército y la Policía.

“Los criminales de alias Mordisco dijeron que no iban a ser más atentados terroristas en esta época. Pues hoy desactivamos dos vehículos armados con explosivos y un depósito con explosivos para asesinar a colombianos sin distinción alguna. El terrorismo va dirigido a quien vaya pasando por ahí. Y lo hicimos en la vereda San Ignacio del municipio de Buenos Aires, Cauca”, dijo

Recompensas por los principales cabecillas

El alto funcionario recordó que estan vigentes las recompensas para ubicar a los principales cabecillas de estas organizaciones en Nariño y Cauca, e invitó a suministrar información a través de las líneas habilitadas.

En Nariño:

Alias Mata: recompensa de hasta $1.641 millones.

Alias Jason o ´Rasguño’: recompensa de hasta $640 millones.

Alias David Murcia: recompensa de hasta $640 millones.

Alias John Effer: recompensa de hasta $426 millones.

Alias Joana o “la enfermera”: recompensa de hasta $111 millones.

En Cauca:

Alias Maecha: recompensa de hasta $1.640 millones.

Alias Marlo: recompensa de hasta $4.500 millones.