Conozca cuánto vale y dónde podrá comprar la nueva camiseta de Atlético Nacional

Tras ganar la Copa Colombia del 2025 en nueva nueva edición del clásico paisa, Nacional sacó a la venta su nueva camiseta para el temporada del 2026. Esta novedosa indumentaria del cuadro antioqueño esta inspirada en el homenaje a los 10 años de haber conquistado la Copa Libertadores de América, en los detalles de la prenda esta el factor diferencial de esta para la familia verdolaga.

La camiseta fue creada por la marca deportiva Nike que ha estado patrocinando a Nacional desde el año 2013, cuando se firmó el primer acuerdo entre estas dos empresas. Desde entonces han transcurrido 12 años de alianza. Además, es el único equipo del fútbol profesional colombiano patrocinado por este gigante de la moda deportiva.

“Nike crea una narrativa poderosa que trasciende el fútbol. Este enfoque conecta la herencia deportiva del Atlético Nacional con la identidad cultural más amplia de Colombia, demostrando la capacidad de Nike para crear historias auténticas que conectan profundamente con las comunidades locales, a la vez que elevan la conexión emocional entre el club, el país y la cultura mediante el lanzamiento de una equipación que celebra tanto la excelencia futbolística como el orgullo colombiano”, comento Juan Carlos Galindo, Gerente General de Nike Colombia

Atlético Nacional presenta su nueva camiseta para la temporada 2026, inspirada en un año que lo cambió todo.



Un diseño que mira hacia adelante, pero que lleva un latido imposible de borrar: ese 90’+4’ que marcó a una generación.



No es mirar atrás; es recordar de dónde viene la… pic.twitter.com/H6lVw8fqig — Atlético Nacional (@nacionaloficial) December 14, 2025

¿Cuánto cuesta y dónde comprará la nueva camiseta de Nacional?

De igual manera en la pagina oficial del equipo ya se encuentran las imágenes de la camiseta que para hombres o mujeres tiene un valor de $ 399.950 pesos colombianos, siendo así la prenda de mayor valor en todos los equipos de país. Para los niños que también quieran lucir su camiseta cuesta $344.950 pesos colombianos.

La camiseta Home 2026 ya puede ser adquirida por todos los aficionados del equipo, esta disponible a través de la pagina web de Atlético Nacional. Esta prenda esta disponible desde la talla S hasta la 2XL, sin embargo, ante esta época navideña varios tallajes ya se encuentran agotados por el momento.

De igual manera, en los puntos físicos de todas las tiendas del club y de la marca estará disponible para la venta de manera presencial del nuevo campeón de la Copa Colombia.

Por otro lado, el fixture oficial del equipo dirigido por Diego Arias, ya esta confirmado para lo que será el todos contra todos del primer semestre de la Liga Colombiana en el 2026, Nacional jugará la primera en condición de local ante Boyacá Chico. Además en este campeonato, regresaran los Playoffs para las fases finales.