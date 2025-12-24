‘La Navidad de Todos’ ilumina a Córdoba con tradición y cierre festivo en el Pueblito Cordobés

El 23 de diciembre el Pueblito Cordobés celebró ‘La Navidad de todos’ con novena y muchas sorpresas.

Montería

El espíritu navideño cobró vida en el Pueblito Cordobés durante la celebración de ‘La Navidad de todos’, un evento organizado por la Gobernación de Córdoba y Córdoba Social que reunió a numerosas familias en torno a la tradición y la alegría.

La jornada del 23 de diciembre estuvo marcada por la realización de las clásicas novenas, acompañadas de un variado programa de espectáculos artísticos y sorpresas diseñadas para todos los integrantes del hogar, creando un ambiente cargado de magia y unión comunitaria.

Según lo anunciado por los organizadores, el recinto no recibirá al público durante los días 24 y 25 de diciembre, permitiendo un breve receso en las actividades. Sin embargo, la fiesta está lejos de terminar.

El Pueblito Cordobés reabrirá sus puertas para ofrecer una última oportunidad de disfrute navideño desde el 26 hasta el 30 de diciembre. En esta recta final del año, cordobeses y visitantes tendrán la posibilidad de realizar un recorrido inmersivo, donde las luces, la fantasía y la búsqueda de momentos inolvidables serán nuevamente los protagonistas.

Horarios de funcionamiento

El horario establecido para estos últimos días de funcionamiento será de 5:00 de la tarde a 9:30 de la noche.

Con esta programación, la administración departamental reitera su mensaje de que “la Navidad es de todos, y en Córdoba se vive con el corazón”, consolidando esta iniciativa como un espacio de encuentro y celebración colectiva que ilumina el corazón de la región.

La continuidad del evento remarca el compromiso de brindar opciones de esparcimiento familiar que refuercen los lazos comunitarios en la temporada festiva.