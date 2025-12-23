Cortes de energía afectarán a varios municipios de Córdoba en el fin de semana tras la Navidad

Montería

El fin de semana inmediatamente posterior a la Navidad traerá consigo interrupciones programadas del servicio de energía eléctrica en varios municipios del departamento de Córdoba.

La empresa Afinia, filial del Grupo EPM, ha informado que entre el viernes 26 y el domingo 28 de diciembre llevará a cabo trabajos de robustecimiento de su red, lo que requerirá cortes controlados en las zonas de intervención para garantizar la seguridad de los técnicos y la futura confiabilidad del suministro.

El primer corte ocurrirá el viernes 26. En Pueblo Nuevo, el servicio será suspendido desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., afectando la zona urbana y numerosas veredas aledañas. Ese mismo día, en Montería, dos sectores de la Urbanización El Puente quedarán sin energía: uno entre las 7:00 a.m. y las 4:30 p.m., y otro desde las 9:18 a.m. hasta las 5:00 p.m.

En Sahagún, la interrupción está programada para la Urbanización Musa Besaile, entre las 8:30 a.m. y las 5:00 p.m., por labores de instalación de nuevos equipos.

Las suspensiones continuarán durante el sábado 27 de diciembre. En la capital cordobesa, específicamente en la Urbanización Santa Elena, el corte se extenderá de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

La afectación más extensa de ese día será en el municipio de Valencia, donde el suministro será interrumpido desde las 7:30 a.m. hasta las 5:00 p.m., impactando a varios barrios del casco urbano y a más de una decena de poblaciones rurales, entre ellas Bejucal, San Rafael de Pirú y Laureles.

Para concluir el ciclo de trabajos, el domingo 28 de diciembre se llevarán a cabo las últimas interrupciones. Los municipios de Los Córdobas, Puerto Escondido y Canalete experimentarán un corte general en sus zonas urbanas y rurales desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Paralelamente, en el área rural de Montería, localidades como El Tigre, Tuchín y Aguas Vivas también quedarán sin servicio en el mismo horario por labores de instalación de postes y poda técnica.

Canales de atención a usuarios

Ante estas interrupciones programadas para el fin de semana festivo, Afinia puso a disposición sus canales de contacto para reportar emergencias. La empresa reiteró la disponibilidad de la línea 115 y de la aplicación Afiniapp, e invitó a consultar la programación detallada en la sección “trabajos programados” de su página web oficial y en un canal específico de WhatsApp para el departamento de Córdoba.