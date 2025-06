Estado Unidos publica guía oficial para embajadas tras veto migratorio de Trump: instrucciones clave

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió nuevas directrices a sus embajadas y consulados en todo el mundo para implementar la nueva prohibición de entrada firmada por Donald Trump el pasado 4 de junio de 2025.

Dicha medida restringe la entrada de ciudadanos de 12 países, mientras que otras siete naciones tendrán restricciones parciales, entre ellas Cuba y Venezuela, por problemas de seguridad y deficiencias en los sistemas de verificación de identidad.

Las restricciones afectan tanto a inmigrantes como a no inmigrantes, incluyendo visas de turismo, estudiante, trabajo y familiares. Según argumentó Trump, esta medida es necesaria para proteger la seguridad de EE. UU. La decisión entrará en vigor el próximo lunes 9 de junio.

Países afectados por veto de Trump

El decreto presidencial prohíbe la entrada a EE.UU. de los ciudadanos de estos 12 países:

Afganistán

Birmania

Chad

República del Congo (Brazaville)

Guinea Ecuatorial

Eritrea

Haití

Irán

Libia

Somalia

Sudán

Yemen

Restricción parcial:

Burundi

Cuba

Laos

Sierra Leona

Togo

Turkmenistán

Venezuela

Conviene mencionar que, el Gobierno estadounidense estableció excepciones para ciertos grupos, entre ellos:

Residentes permanentes legales en EE. UU.

Beneficiarios de visas especiales para inmigrantes afganos

Visados diplomáticos y oficiales

Familiares directos de inmigrantes

Personas pertenecientes a minorías étnicas y religiosas en Irán

Atletas o miembros de equipos deportivos que viajen para participar en la Copa del Mundo o los Juegos Olímpicos

Adopciones

Viajeros con doble nacionalidad que utilicen pasaportes de países no restringidos

Guía oficial para embajadas y consulado

La proclamación, titulada “Proclamationon the Suspension of Entry as Nonimmigrants of Certain Nationals Who Pose a Risk to the United States“, contempla las instrucciones específicas sobre cómo los funcionarios consulares deben procesar las visas de los solicitantes de los países mencionados anteriormente.

A continuación, detallamos los aspectos más destacados de esta nueva prohibición migratoria de EE. UU.:

Programación de visas: hasta el 9 de junio, a las 00:01 (hora de Miami), las embajadas deben seguir programando citas y procesando visas normales.

No se revocan visas válidas emitidas antes del 9 de junio: La proclamación no ordena cancelar visas válidas ya emitidas antes de su entrada en vigor.

La suspensión y restricciones solo aplican a personas de los países que estén fuera de EE. UU. y no tengan visa al 9 de junio.

Los residentes permanentes legales en EE. UU. están generalmente excluidos de las restricciones.

A solicitantes de los 19 países excluidos se les negarán las visas, salvo que cumplan con alguna excepción específica.

Si a un solicitante de un país restringido se le aprobó la visa antes del 9 de junio, pero aún no la ha recibido, esa visa será cancelada, a menos que pueda demostrar que califica para una excepción.

En el caso de las visas de turismo y negocios, solo se permiten algunas excepciones por interés nacional o si son ciertos atletas. Para las visas de estudiante e intercambio también requieren una excepción por interés nacional.

Estados Unidos además ha incluido nuevos procedimientos de verificación más estrictos, como la revisión de redes sociales y entrevistas personales obligatorias para ciertos solicitantes de visa.

Si usted es ciudadano de alguno de los países incluidos en el veto, se recomienda revisar las directrices específicas de cada embajada o consulado correspondiente, ya que pudiera varias dependiendo de la ubicación, así como evitar viajes internacionales si se proviene de un país afectado y se posee una visa válida.