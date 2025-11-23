Cumbre antitabaco terminó sin consensos para combatir nuevas estrategias de tabacaleras

La undécima conferencia de las partes de la Convención Marco de la OMS para el Control del Tabaco (COP11) finalizó sin un consenso sobre cómo proseguir el combate a las nuevas estrategias de la industria tabacalera.

Básicamente, la nueva estrategia de la industria tabacalera en la promoción de los cigarrillos electrónicos y otros nuevos productos es presentarlos como “menos dañinos” que el tabaco convencional.

“A pesar de todos los esfuerzos no se pudo alcanzar un consenso durante esta COP, por lo que el tema pasará a la agenda de la próxima sesión”, que tendrá lugar en Ereván, la capital de Armenia, en 2027, explicó la presidenta de la undécima conferencia, la panameña Reina Roa, en la rueda de prensa posterior a la clausura de la COP11 en Ginebra, Suiza.

Según explicaron los responsables de la COP11, la existencia de dos proyectos de decisión al respecto, uno que animaba a la adopción de medidas contra estos productos y otro alineado en algunos párrafos con los argumentos de las tabacaleras, fue una de las principales causas de que no se alcanzara ese consenso.

Las tabacaleras argumentan que nuevos productos como el cigarrillo electrónico, el tabaco calentado o las bolsas de nicotina son alternativas menos perjudiciales para la salud que el tabaco convencional, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS), apoyada en informes de expertos, defiende que siguen siendo dañinos, ya que, entre otros perjuicios, causan adicción.

En anteriores conferencias se instó a tomar medidas preventivas y regulatorias, pero se advierte que “el cambio en el consumo de unos productos a otros nos lleva a no poder cumplir con las disposiciones de la convención marco y no nos va a permitir lograr la debida protección de la salud, al reforzar más un enfoque comercial de la industria”.

Por otra parte, el jefe en funciones del secretariado de la convención, Andrew Black, agregó que también se ha logrado adoptar una decisión que anima a tomar medidas para prevenir los daños al medio ambiente que produce la industria del tabaco, por ejemplo la contaminación plástica que generan los billones de colillas desechadas cada año.

La reunión de seis días atrajo a mil 600 delegados, una cifra récord, en representación de organizaciones de la sociedad civil y de 160 Estados parte de la convención.