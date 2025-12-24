Cómo retirar saldo de pensiones en Colombia 2025: Así funciona para pensión obligatoria y voluntaria

La pensión es una prestación social económica que se recibe una vez finalizada la vida laborar de una persona. Es parecido a un seguro social que se le otorga a alguien para amortiguar la vejez o si bien, acreditar la jubilación, invalidez o enfermedad, o en algunos casos, para proteger a la familia cuando fallece el familiar cotizante. Esto se financia mediante aportaciones que hace el titular mes a mes en una caja de pensiones.

Si bien esto es una compensación económica, dentro de la misma existen ciertas condiciones, como lo es para la pensión obligatoria y voluntaria. Estas dos forman parte del régimen de pensiones de Colombia y tienen ciertas características.

Para la pensión obligatoria, tal y como lo indica su nombre, es una contribución económica a la que el trabajador no se puede negar a pagar, si está dentro de estas dos modalidades:

Pública: administrado por Colpensiones.

administrado por Colpensiones. Privada: Colfondos, Protección, Porvenir y entre otros.

Sin embargo, pese a que estás contribuciones son mensuales y suelen ser descontadas del salario que gana un trabajador, existe otra opción a la que puede acceder el empleado o persona, si así lo desea: contribución voluntaria, es decir, una pensión voluntaria.

Esta última ofrece unos beneficios, como el incremento a su pensión ya cotizada para una jubilación o retiro con una mesada mayor. Ya depende de cada persona, en que invertir o gastar este dinero “extra”.

Cómo funciona la pensión voluntaria

A diferencia de las pensiones obligatorias, la pensión voluntaria no tiene un monto en específico y tampoco destinar periódicamente o en tiempos establecidos el monto. Sin embargo, según Coomeva, se le recomienda al usuario ponerse un monto mínimo para poder entregarlo en ciertas fechas, según lo que se decida.

Por otro lado, las entidades financieras que manejan este tipo de aporte, se clasifican de la siguiente manera:

Fondos de pensiones.

Compañías fiduciarias.

Entidades aseguradoras.

La pensión voluntaria puede verse como una forma de inversión a largo plazo que puede llegar a ser de gran utilidad en la vejez o ante cualquier inconveniente que se presente una vez jubilado.

Cómo retirar lo que tengo de pensión en Colombia 2025

Ambas pensiones, a la hora de realizar un retiro, tienen una serie de parámetros que deben cumplirse, ambas cuentan con condiciones que las diferencia en gran manera:

Pensión obligatoria

Cumplir con la edad establecida ante la ley.

Cumplir con las semanas cotizadas.

En dado caso de no cumplir con las anteriormente mencionadas, debe acudir a la devolución de saldos. Si esto sucede, es importante que se ponga en contacto con el fondo de pensiones al que corresponda.

Pensión Voluntaria